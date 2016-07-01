Украина в следующем году будет председательствовать в СБ ООН

Об этом в своем Twitter написал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

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"С избранием новых членов на следующие 2 года наконец знаем, что Украина будет председательствовать в Совете Безопасности в феврале 2017. Уже готовимся", - говорится в сообщении.

Кстати, с избранием новых членов на следующие 2 года наконец знаем, что Украина будет председательствовать в Совете Безопасности в феврале 2017. Уже готовимся. — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) July 1, 2016

Также Ельченко напомнил, что скоро состоится индикативное голосование за нового Генсека организации: "Начинаем июль в Совете Безопасности, председательствует Япония. Будет интересно-первое индикативное голосование за будущего Генсека ООН, кандидатов слишком много".

Начинаем июль в Совете Безопасности председательствует Япония. Будет интересно-первое индикативное голосование за будущего Генсека ООН,кандидатов много. — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) July 1, 2016

Как писал УНИАН, ранее украинский посол в ООН сообщил, что представители России в Совете безопасности ООН осуществляют давление на других членов организации во время голосования вопросов, связанных с Украиной.