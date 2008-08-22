В Севастополь из Грузии вернулся один из кораблей ЧФ РФ

Малый ракетный корабль Черноморского флота России «Мираж», который вместе с другими кораблями российского флота был задействован в блокаде грузинского побережья во время последних событий на Кавказе, сегодня утром возвратился в Севастополь.

Как передает корреспондент УНИАН, корабль вошел в Севастопольскую бухту в 8.40 (планировалось начало мероприятия в бухту в 8.00), при этом «Мираж» встречали, а затем сопровождали его движение по бухте два рейдовых буксира ЧФ России.

Российский корабль ошвартовался на не совсем привычном для него месте, близ якорной стоянки кораблей ВМС Украины (здесь на причале Курина, равно как и в Стрелецкой бухте, с 1997 года осуществляется практика совместного базирования кораблей ЧФ РФ и ВМС Украины), а немного дальше - вглубь бухты.

На молу и возле памятника Затопленным кораблям приход корабля приветствовали несколько десятков активистов пророссийских общественных организаций и политических партий.

В то же время несколько активистов Всеукраинской молодежной общественной организации «Студенческое братство» во время прибытия российского корабля также близ памятника Затопленным кораблям проводят акцию протеста против участия кораблей ЧФ РФ в российско-грузинском конфликте.

Как сообщил корреспонденту УНИАН лидер этой организации Олег ЯЦЕНКО, представители пророссийских организаций, стоящие рядом, уже угрожали активистам «Студенческого братства» ночью осуществить на них нападение. На место проведения акции прибыли представители МВД Украины во главе с полковником милиции, заместителем начальника управления МВД в г. Севастополе. По словам О.ЯЦЕНКО, по прибытии милиционеров активисты «Студенческого братства» начали чувствовать себя в большей безопасности.

Ожидаемое сегодня возвращение остальных кораблей ЧФ РФ в Севастополь не состоялось, их приход уже в который раз перенесен, теперь – на 24 августа.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник, близкий к штабу ВМС Украины. По информации источника, ЧФ РФ предупредил украинскую сторону о новой дате пересечения границы, как того и требует указ Президента Украины от 13 августа с.г., за 72 часа. Как планируется, в это воскресенье в Севастополь возвратятся ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Сметливый», морские тральщики «Турбинист» и «Вице-адмирал Жуков».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на ТРК ВМС Украины «Бриз», и в свою очередь на информацию источника, по непроверенным данным именно МРК «Мираж» ракетным выстрелом уничтожил один из катеров ВМС Грузии. В то же время и сам «Мираж» тогда получил некоторые повреждения вследствие стрельбы в ответ со стороны грузинской береговой артиллерии.