Болгария никогда не признает оккупацию Донбасса и Крыма – президент Плевнелиев

Об этом сказал президент Болгарии Росен Плевнелиев во время переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Софии, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко в Twitter.

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«Болгария никогда не признает оккупацию Донбасса и Крыма. Крым - это Украина», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко находится с официальным визитом в Республике Болгария.