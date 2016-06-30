Болгария никогда не признает оккупацию Донбасса и Крыма – президент Плевнелиев
15:16, 30 июня 2016Политика
4828 0
Болгария никогда не признает оккупацию Донбасса и Крыма.
Порошенко находится с официальным визитом в Болгарии / twitter.com/STsegolko
Об этом сказал президент Болгарии Росен Плевнелиев во время переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Софии, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко в Twitter.
Читайте такжеПереговоры президентов Украины и Болгарии в Киеве: первые заявления
«Болгария никогда не признает оккупацию Донбасса и Крыма. Крым - это Украина», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, Порошенко находится с официальным визитом в Республике Болгария.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter