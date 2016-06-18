Госдеп США приветствовал решение ЕС о продлении санкций против Крыма

Об этом заявил на ежедневном брифинге представитель Госдепа Джон Кирби, передает 112 Украина.

"Мы приветствуем решение Евросоюза продолжить санкции, введенные в ответ на аннексию Крыма Россией. Санкции США относительно Крыма не будут отменены до тех пор, пока будет продолжаться российская оккупация. Мы воодушевлены тем, что наши друзья и союзники в ЕС приняли такое решение", - сказал Кирби.

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Он подчеркнул, что Крым – это часть Украины. "Мы не позволим перекраивать границы в Европе с применением военной силы. Мы настаиваем и призываем немедленно прекратить российскую оккупацию", сказал Кирби.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз еще на год, до 24 июня 2017 года, продлил санкции, примененные из-за аннексии Россией Крыма и Севастополя.