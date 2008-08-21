У Богатыревой о толерантной Тимошенко будут судить по делам

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан ГАВРИШ считает, что есть все основания для выдвижения единого кандидата на президентских выборах от демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос журналистов, С.ГАВРИШ отметил, что позиция премьера является толерантной, однако «судить будем по делам».

Вместе с тем, по его мнению, есть все основания для того, чтобы демократическая коалиция могла выдвинуть единого кандидата на президентских выборах. По его словам, несмотря на то, что времени до выборов остается мало, можно успеть, забыв о собственных амбициях, договориться и подготовить все необходимые документы.

Как сообщал УНИАН, 20 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что ее личные амбиции не помешают выдвижению единого кандидата от демократической коалиции на президентских выборах. Премьер заверила в своей преданности коалиции «душой, сердцем». Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что сделает все от нее зависящее для сохранения демократического курса государства.