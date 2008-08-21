США могут предоставить Грузии системы ПВО и противотанковой обороны

США могут предоставить Грузии системы противовоздушной и противотанковой обороны.

Как сообщает портал Грузия-онлайн, об этом сообщил член Сената США Джо ЛИБЕРМАН, который 20 августа по просьбе кандидата в Президенты США Джона МАККЕЙНА посетил Тбилиси.

Он пообещал, что в ближайшие дни внесет в Сенат законопроект о предоставлении Грузии систем ПВО и противотанковой обороны.

Д.ЛИБЕРМАН надеется, что Сенат единогласно поддержит его проект. По его словам, защита Грузии входит в национальные интересы США.