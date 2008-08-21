США могут предоставить Грузии системы ПВО и противотанковой обороны
13:56, 21 августа 2008Политика
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Законопроект внесут в Сенат
|Джо ЛИБЕРМАН
Как сообщает портал Грузия-онлайн, об этом сообщил член Сената США Джо ЛИБЕРМАН, который 20 августа по просьбе кандидата в Президенты США Джона МАККЕЙНА посетил Тбилиси.
Он пообещал, что в ближайшие дни внесет в Сенат законопроект о предоставлении Грузии систем ПВО и противотанковой обороны.
Д.ЛИБЕРМАН надеется, что Сенат единогласно поддержит его проект. По его словам, защита Грузии входит в национальные интересы США.
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