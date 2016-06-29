В ожидании турецкого помидора

Никто не любит бедных и больных. Все любят богатых и здоровых. Это – формула турецкой внешней политики, это – базовая установка турецкого менталитета. Поэтому рассчитывать на долгие морозы в отношениях Турции и РФ было изначально недальновидно. Послание президента Турции к хозяину Кремля, сегодняшний телефонный разговор Путина с Эрдоганом – всё это лишь верхушка айсберга непубличных переговоров в контексте возвращения к формату business as usual. Вопрос был только в том, как сторонам сохранить лицо и показать своим гражданам, что именно они прогнули оппонента. В помощь – английский язык с его оттенками слов «excuse» и «apologize».

Турция и Россия получают возможность координировать политику против Евросоюза, что может дать надежду участникам сговора получить больше своих бонусов от Брюсселя

Тем временем, в турецком порту Самсун, уже загружены 22 корабля с турецкими же овощами и фруктами – стоят, готовые отправиться в рейс к российским берегам, чтобы отвоевать свою долю на этом огромном голодном рынке. Турецкие отели – в предвкушении туристов, российских денег и криков «Тагииил!» или «Россиявперед!». Так что Эрдоган получил достойную компенсацию за то, что первым публично продемонстрировал желание нормализировать экономические отношения. Плюс, есть шанс вернуться к замороженному проекту строительства в Турции АЭС «Аккую» и начать разговоры про газопровод в обход Украины – «Турецкий поток». Турция и Россия получают возможность координировать политику против Евросоюза, что может дать надежду участникам сговора получить больше своих бонусов от Брюсселя.

Внезапная дружба ни коим образом не разрешает главных противоречий, которые, собственно, и стали настоящей причиной атаки турецкого истребителя на российский бомбардировщик. Турция и Россия останутся главными соперниками в Черноморском регионе и продолжат продвигать противоположные сценарии в Сирии. Российские самолеты будут охранять режим Ассада, турецкая политика будет делать все возможное для ухода этого правителя. Изменится только риторика, Москва и Анкара будут хором петь песню о необходимости взяться за руки и вместе бороться с терроризмом.

Турция и Россия останутся главными соперниками в Черноморском регионе и продолжат продвигать противоположные сценарии в Сирии

Но, даже при этом на земле ничего не изменится. Турецкое руководство не в коем случае не перекроет турецко-сирийскую границу и продолжит поддерживать туркоманов, про которых еще не так давно президент РФ «слыхом не слыхивал». Не останется без турецкой поддержки и так называемая Свободная сирийская армия, и другие оппоненты Ассада. Это – базовая политика Анкары, и она аналогична действиям Кремля на востоке Украины. В Москве придумывают сотни поводов, чтобы не возвращать Украине контроль над российско-украинской границей в захваченных районах Донецкой и Луганской областей. А причина – проста: это приведёт к уничтожению или самоликвидации российских формирований, в которые Кремль так старательно инвестирует уже более двух лет.

Разбитые более семи месяцев назад турецко-российские горшки привели к углублению отношений Украины и Турции. Частые двусторонние визиты глобально ничего изменить не могли. Причина банальна: Украине нечего предложить турецким партнерам. Уровень товарооборота РФ и Турции, несмотря на холодную войну Путин-Эрдоган – в несколько раз выше взаимной торговли Турции и Украины в этот же период. И для Анкары вопрос не стоит, какой партнер ценней. Это измеряется миллиардами долларов реальных проектов.

Разбитые более семи месяцев назад турецко-российские горшки привели к углублению отношений Украины и Турции

Турецкие официальные лица продолжать заявлять, что «Крымнаш», то есть украинский, не признают аннексию, будут высказывать «фи» против репрессий крымских татар, но никто не будет запрещать работать на полуострове связанному с Турцией бизнесу и заходам турецких кораблей в оккупированные порты.

В целом турецко-российский конфликт лишь очередной раз напомнил: не бывает вечных союзников, бывают вечные интересы. И считаются только с сильными партнерами. Да и принцип «пацанского двора» никто не отменял.

Роман Цимбалюк, Москва