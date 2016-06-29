Залог фигуранту "газового дела" Рябошапке увеличили до 100 миллионов гривень

Апелляционный суд рассмотрел жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Соломенского районного суда Киева об аресте Рабошапки на 2 месяца с возможностью внесения залога в 1,5 млн гривен, сообщает РБК-Украина.

"Коллегия судей постановила апелляционную жалобу удовлетворить частично… Применить к Рябошапке меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток до 13 августа с возможностью внесения залога в размере 100,594 млн грн ", – постановил председательствующий судья.

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По словам адвоката Рябошапки, сейчас залог по двум делам составляет более 200 млн грн. Кроме того, он добавил, что защита намерена обжаловать размер залога по второму уголовному производству, где также назначен залог в размере 100 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 15 июня НАБУ передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте депутата Онищенко.

На следующий день антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий лично принес представление в парламент.

Онищенко подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування».

По предварительным данным, в результате используемой газовой схемы государству был причинен ущерб в размере 3 млрд грн. НАБУ уже задержало 11 подозреваемых по этому делу.