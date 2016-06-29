НАБУ задержало одиннадцатого подозреваемого в деле о хищении украинского газа

По данным НАБУ, предприятие "Надра Геоцентр" "было оператором совместной деятельности по договору совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". Свиченко задержан 28 июня в 22.00 на территории Сумской области при попытке пересечения украинско-российской границы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

Сейчас руководитель ООО "Надра Геоцентр" находится в НАБУ для проведения следственных действий. В ближайшее время ему сообщато о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28 (совершение преступления группой лиц или преступной организацией), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщалось, 15 июня детективами НАБУ и прокурорами САП в рамках расследования коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого в рамках совместной деятельности с государственным предприятием «Укргаздобыча», было проведено 37 обысков в Львове, Днепре и Киеве. В результате было задержано 10 человек, подозреваемых в причастности к газовой схемы.

По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб в 3 млрд грн. Из которых 1,6 млрд – это средства, полученные в результате перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия. 1,3 млрд грн – это неуплаченная сумма ренты за пользование недрами.