У Ющенко хотят честных ответов на 11 обвинений против Тимошенко

Заявления с оправданиями сотрудничества премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с политическими кругами России, с которыми в последнее время выступили лидер БЮТ и некоторые народные депутаты (в том числе из оппозиционной фракции Партии регионов), не дают ответа по существу предъявленных серьезных обвинений.

Об этом заявил сегодня заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

По словам А.КИСЛИНСКОГО, расчет адвокатов Ю.ТИМОШЕНКО заключается в создании словесной маскировочной сетки, которой внимание общества должно быть отвернуто от дискуссии относительно содержания деятельности премьера, в частности, в вопросах отношений с Россией и присоединения Украины к Плану действий по обретению членства в НАТО.

По мнению А.КИСЛИНСКОГО, ни одно из заявлений из лагеря сторонников и отдельных «друзей» Ю.ТИМОШЕНКО из Партии регионов не содержит в себе четких опровержений претензий, изложенных Секретариатом Президента Украины.

«Для общественного обсуждения не представлен ни один значимый контрфакт, вместо этого комментаторы упражняются в остротах и словесной эквилибристике, которая может позабавить легковерных, но не удовлетворяет тех, кто умеет думать», - заявил он.

Заместитель главы Секретариата считает, что расставить все точки над «і» может честно заявленная позиция Ю.ТИМОШЕНКО по всем 11 пунктам, которые ставят под сомнение проукраинский, государственнический характер ее деятельности. Таким образом, премьер лично могла бы дать четкие ответы на острые вопросы, а не выставлять вместо себя «хор из плохих вокалистов, которые не наделены никакими полномочиями», отметил А.КИСЛИНСКИЙ.