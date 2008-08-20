Тимошенко хочет "сменить вывеску Секретариата Президента на палату №6"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отвергает обвинения Секретариата Президента в предательстве национальных интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции по результатам заседания правительства.

Премьер-министр заметила, что безоговорочно хочет опровергнуть такие обвинения.

«Такие заявления мелких чиновников нуждаются в не комментариях, а в хорошем столяре, чтобы сменить вывеску Секретариата Президента на палату №6», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я никогда не была на Сардинии. Если они не верят, то пусть спросят у сардин, которые там плавают», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьеры добавила, что не может давать серьезные комментарии на такие заявления, «глупости – они и есть глупости», заметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула: «Моя позиция – быть с Украиной, с народом Украины». Она отметила, что все ее действия как политика это подтверждают.

Как сообщал УНИАН, 18 августа заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст правоохранительным органам для детального изучения материалы относительно признаков государственной измены и политической коррупции в действиях действующего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение относительно поддержки кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины после выполнения условий относительно пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.

«Координация проекта «Выборы-2010» возложена на созданный в Москве центр во главе с Виктором МЕДВЕДЧУКОМ. В центр также входят Сергей КЛЮЕВ, Григорий СУРКИС и Александр ЗАДОРОЖНИЙ. Гуманитарными проектами в Украине будет заниматься Дмитрий ТАБАЧНИК”, говорится в сообщении.

При этом, отмечает А.КИСЛИНСКИЙ, на реализацию проекта поддержки Ю.ТИМОШЕНКО уже зарезервировано около 1 миллиарда долларов США.

«Работа предвыборного штаба уже фактически начата. К ней приобщаются украинские финансово-промышленные группы, которые уже успели отличиться на поддержке пророссийского проекта в 2004 году. Находясь с ближайшим окружением на Сардинии, ТИМОШЕНКО созывает под свои знамена «вчерашних», которые стремятся к реваншу, во главе с МЕДВЕДЧУКОМ. Недавно, по личному приглашению ТИМОШЕНКО Ю.В., к ним присоединился и КУЧМА Л.Д., прилетев в субботу на Сардинию», - отметил заместитель главы Секретариата Президента.