Ющенко называет сохранение газовых соглашений с Россией политической целью

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что сохранить до конца года достигнутые газовые договоренности с Россией - политическая цель нового правительства.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов в селе Новые Сорочинцы Полтавской области.

«Планка поднята достаточно серьезно: удержаться в параметрах, которые существуют на текущий год, до конца этого года. Это политическая цель правительства, премьер-министра, министров, которые представляют нефтяной и газовый комплекс», – сказал Президент.

Глава государства отметил, что в сейчас некоторые политики гораздо меньше критикуют украинско-российские газовые соглашения, чем в начале года. «Если Украина мудро, грамотно оценит контракт, и если он будет продолжен на несколько лет - это была бы самая успешная политика в этом секторе», – отметил Президент.

Глава государства напомнил, что сегодня Украина получает самый дешевый газ в регионе.