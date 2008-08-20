Черновецкий будет раздавать автографы

«Исповедь мэра» идет в массы

Сегодня в 16.00 в рамках IV Киевской международной книжной выставки-ярмарки состоится автограф-сессия автора книги «Исповедь мэра» Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, аккредитация журналистов по телефонам: 279-24-11, 279-93-42. Место проведения книжной ярмарки: ул. Крещатик, 2, центр “Украинский дом”.

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