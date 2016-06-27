Скандал на Николаевщине: Луценко отстранил прокурора области от исполнения обязанностей

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко своим приказом от 24 июня 2016 года отстранил от исполнения служебных обязанностей прокурора Николаевской области Вячеслава Кривовяза", - отмечается в сообщении.

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Также глава ГПУ назначил служебное расследование в связи с противоправными действиями прокурора Николаевщины.

Как сообщал УНИАН, 15 июня президент Петр Порошенко во время пребывания в Николаеве обратился к генпрокурору с предложением уволить прокурора Николаевской области за бездействие в борьбе с коррупцией.

Тогда же Порошенко обратился к министру внутренних дел и шефу Нацполиции по поводу необходимости увольнения начальника полиции Николаевской области.

В свою очередь, президент уволил председателя Николаевской ОГА Вадима Мерикова. "После разговора со мной Вадим Мериков написал заявление об увольнении с должности председателя областной госадминистрации. Это - политическая ответственность", - заявил Порошенко.

В начале июня оперативники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали за взяточничество группу чиновников во главе с первым заместителем председателя Николаевской облгосадминистрации Николаем Романчуком.

Во время обысков, проведенных на рабочих местах и по месту жительства фигурантов дела, в том числе в имении Романчука, были обнаружены чемодан с 300 тыс. долл. и большое количество ювелирных изделий. Под домом Романчука сотрудники спецслужбы обнаружили сеть туннелей, в которых были сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом, столовым серебром. В сейфах также хранилась "черная бухгалтерия", которая доказывает осуществление коррупционных сделок.