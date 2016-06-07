Глава Николаевщины просит СБУ обнародовать доказательства незаконных действий чиновников

Об этом шла речь сегодня, 6 июня, во время брифинга Мерикова и начальника спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Николаевской области Алексея Ляха, сообщает Nikvesti.com.

" Я прошу максимально обнародовать фото, аудио и видеозаписи. Это необходимо для общества, чтоб это не происходило, а если будет происходить – закон один для всех в независимости от ранга, звания, кумовства. Уверен, что если будет публичность – будет контроль этого дела", - сказал Мериков.

Ранее сообщалось, что Мериков подписал распоряжение о проведении переаттестации всех служащих ОГА.

Вчера сообщалось, что одним из фигурантов уголовного производства в получении разрешения на разработку частной компанией «ЕЛК-СТРОЙ» известнякового карьера в Еланецком районе является первый заместитель главы Николаевского областного совета, глава областной организации партии «Батькивщина» Михаил Соколов.

Напомним, что 3 июня, около 18:00 у здания Николаевской ОГА сотрудники спецподразделения «Альфа» и оперативные сотрудники СБУ задержали помощников первого заместителя председателя Николаевской ОГА Николая Романчука с большой суммой иностранной валюты. Из автомобиля задержанных была изъята спортивная сумка с 80 тысячами долларов.

Также задержан первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Николай Романчук по подозрению в получении взятки в 92 тысячи долларов.

Сообщалось, что по информации СМИ, у заместителя главы Еланецкой райгосадминистрации Олега Зайзбурга, которого в рамках спецоперации задержали по подозрению в вымогательстве взятки, во время обыска нашли 1500 долларов США.

В свою очередь Мериков отстранил первого заместителя Николая Романчука от работы и передал его полномочия заместителю главы ОГА Вячеславу Боню.

В ходе обысков под домом заместителя председателя Николаевской облагосадминистрации Романчука сотрудниками Службы безопасности Украины были обнаружены туннели, где находились сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом и столовое серебро.