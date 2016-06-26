Польша инициирует создание ассамблеи парламентов стран "Вышеградской группы", Украины и Румынии

Польша инициирует создание межпарламентской ассамблеи парламентов стран «Вышеградской группы», Украины и Румынии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом маршалок Сейма Республики Польша Марек Кухчинский заявил во время Форума местного развития, который проходит в Трускавце.

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Он подчеркнул необходимость усиления сотрудничества между странами Карпатского региона.

«В течение многих лет мы создаем организацию в регионе Карпат от Украины, Сербии, через Румынию, Венгрию, Польшу, Словакию и даже до Белых Карпат на границе Чехии, Словакии до Австрии», - сказал Кухчинский.

Он добавил, что это «наименее экономически развитый регион, где меньше всего развита инфраструктура», и отметил, что это должно стать целью сотрудничества парламентов разных стран.

Маршалок подчеркнул, что «если между нами нет сообщения, нет контактов, то развитие будет слабее, и другие будут пользоваться этим», и подчеркнул необходимость усиления сотрудничества.

«С 1 июля Польша становится председателем в «Вышеградской группе». И на уровне парламента мы хотим объявить в Кринице, хотя, возможно, еще в июле в связи с Brexit, но мы планировали объявить это в Кринице на экономическом форуме, о создании парламентской группы «Вышеградской группы», - сказал Кухчинский.

Он добавил, что «мы хотим пригласить наших коллег из Чехии и Венгрии создать совместную ассамблею с Украиной и Румынией, не только в формате четырех стран».

Маршалок отметил, что Польша хочет продолжать сотрудничество, и «даже принимая во внимание Brexit, мы всё равно хотим организовывать и продолжать это сотрудничество».

«И даже учитывая войну в Украине, мы хотим усиливать это сотрудничество. Мы хотим, чтобы наше сотрудничество между парламентами было одним из самых сильных инструментов, который будет влиять на НАТО и другие страны, чтобы еще больше влиять на Россию, чтобы она прекратила свои агрессивные действия», - сказал Кухчинский.

Кроме того, он высказался за необходимость увеличения количества пунктов перехода через границу и улучшения инфраструктурных объектов между Украиной и Словакией, Украиной и Румынией, Украиной и Польшей.