Чалого вынудили уйти от Ющенко из-за связей с Тимошенко и ИСД?

Александр Чалый решил уйти с должности заместителя главы секретариата президента, где он отвечал за внешнюю политику, ввиду собственной близости к ИСД и членства его супруги в Блоке Юлии Тимошенко.

Такое предположение высказал источник в секретариате президента в разговоре с "Сегодня", пишет Украинская правда.

"Решение об отставке стало обоюдным. А вот среди ее причин можно выделить три", - сообщил газете источник в СП.

"Первые две связаны между собой – это его близость к Индустриальному союзу Донбасса, хозяева которого на сегодняшний момент поддерживают Юлию Владимировну, и то, что его жена Инна Новак – депутат от БЮТ в Киевсовете. Так что такое положение вещей долго продолжаться не могло. Нужно было определяться", - заявил источник.

Третьей же причиной, которая была не главной, но все-таки наложила свой отпечаток на желание расстаться, стало, то, что Чалый – противник вступления Украины в НАТО и приверженец ее нейтрального статуса, говорят в СП.

К слову, во время российско-грузинского конфликта Чалый был в отпуске. Узнать мотивы от самого Чалого газете в понедельник не удалось.

По информации издания, пока в секретариате президента обсуждают три кандидатуры замены Чалого.

По словам источника, это Андрей Веселовский, бывший замминистра иностранных дел, а ныне представитель Украины при ЕС, Александр Моцик, нынешний посол в Польше, и Константин Грищенко, первый заместитель секретаря СНБО и посол Украины в России.

Как известно, в понедельник появилась информация о том, что Чалый подал заявление об отставке с должности заместителя главы секретариата президента. Один из источников в секретариате утверждал, что Чалого "вынудили уйти в отставку". На данный момент Чалый находится в отпуске.