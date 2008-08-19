Минобороны Украины: ЧФ России выполнил указы Ющенко

Корабли ЧФ РФ - ракетный крейсер “Москва”, сторожевой корабль “Сметливый”, малый ракетный корабль “Мираж” и малый тральщик “Турбинист” - планируют осуществить заход в Севастополь утром 20 августа.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, командование Черноморского флота Российской Федерации предоставило в Министерство обороны Украины формат сообщения о заходе в Севастополь четырех своих кораблей, которые вышли из Новороссийска.

Процедура сообщения о заходе в Севастополь четырех кораблей Черноморского флота России была выдержана в соответствии с Указами Президента Украины №705/2008 и №706/2008 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 августа 2008 года “О ситуации вокруг передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации на территории Украины” и “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 августа 2008 года “Вопрос пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями (судами обеспечения) и летательными аппаратами Черноморского флота Российской Федерации, который находится на территории Украины”.