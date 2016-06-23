Украина направила в Россию запрос о передаче Клыха
Украина направила России запрос о передаче незаконно осужденного в РФ гражданина Украины Станислава Клыха.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова сегодня на пресс-конференции в Киеве.
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По ее словам, запрос о передаче Украине Клыха был отправлен одновременно с запросом о Николае Карпюке.
«Пока нет реакции РФ. Мы ожидаем, что это сейчас может решиться в политической плоскости», - добавила она.
Как сообщал УНИАН, в России Карпюка и Станислава Клыха осудили за якобы «участие в банде», убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.
По версии российского следствия, Клых и Карпюк во времена первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994-го и начале 1995 года сам принимал в них участие.
26 мая Верховный суд Чечни приговорил Карпюка до 22,5 года заключения в колонии строгого режима, Клиха - до 20 лет заключения.
16 июня в Министерстве юстиции Украины сообщили, что направили в Россию запрос о передаче незаконно осужденного в России Карпюка.