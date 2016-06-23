Украина направила в Россию запрос о передаче Клыха

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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По ее словам, запрос о передаче Украине Клыха был отправлен одновременно с запросом о Николае Карпюке.

«Пока нет реакции РФ. Мы ожидаем, что это сейчас может решиться в политической плоскости», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в России Карпюка и Станислава Клыха осудили за якобы «участие в банде», убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во времена первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994-го и начале 1995 года сам принимал в них участие.

26 мая Верховный суд Чечни приговорил Карпюка до 22,5 года заключения в колонии строгого режима, Клиха - до 20 лет заключения.

16 июня в Министерстве юстиции Украины сообщили, что направили в Россию запрос о передаче незаконно осужденного в России Карпюка.