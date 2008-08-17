Ющенко привез в район стихийного бедствия военную технику

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, находясь в Верховинском районе Ивано-Франковской области вместе с министром обороны Юрием ЕХАНУРОВЫМ, передал местным органам самоуправления военную технику, которая будет использована в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, местное население и органы власти получили 8 военных автомобильных мастерских и 8 грузовых автомобилей, которые можно применять для перевозки крупногабаритных грузов, пожарного оборудования и воды. Также, местному населению было передано 8 полевых кухонь в полной комплектации и 8 автомобильных цистерн на прицепах для перевозки воды.

Кроме этого, В.ЮЩЕНКО и Ю.ЕХАНУРОВ осмотрели объекты ответственности военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Президент дал высокую оценку работе военнослужащих, а также заверил местное население, что в случае любых бедствий и проблем армия всегда придет на помощь.

Сегодня же министр обороны проверил развертывание полевого мобильного военного центра в помещении школы в поселке Ильинцы Косовского района Ивано-Франковской области. Он во время общения с местным населением обратился с просьбой, чтобы все, кому нужна медицинская помощь, обращались к военным медикам, которые настроены работать круглосуточно. Кроме этого, Ю.ЕХАНУРОВ заверил, что подобные полевые мобильные военные центры будут развернуты в других местах, которые пострадали от стихийного бедствия.