Ющенко: территориальная целостность - это главное, это за рамками сомнений

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что допустить ревизию суверенитета и территориальной целостности какой-либо страны Европы – значит, допустить ревизию суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом идет речь в комментарии Президента относительно последних событий в Грузии, обнародованном на официальном сайте главы государства.

По словам В.ЮЩЕНКО, в этом конфликте самое главное то, чтобы Украина выступила за принцип территориальной целостности и суверенитета, “независимо от того, о какой части анализа идет речь - или о начале агрессии, или о конце, или об урегулировании этого конфликта”.

По мнению Президента, главным должна быть территориальная целостность любой страны. “Если она подвергается кем-то сомнению, значит, мы в начале глубоких серьезных военных действий”, – подчеркнул В.ЮЩЕНКО. Относительно конфликта на Кавказе, Украина должна выступать за территориальную целостность и государственный суверенитет Грузии, отметил он.

“Этот вопрос должен быть за рамками сомнения в нашей полемике, в нашей дискуссии. Угроза территориальному суверенитету кого-либо - это есть угроза нашему территориальному суверенитету. Допущение какой-либо ревизии суверенитета и территориальной целостности любой страны Европы – это, значит, допустить ревизию территориальной целостности Украины”, – отметил Президент Украины.