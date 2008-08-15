У Тимошенко решили сыграть с Секретариатом Ющенко в молчанку

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ считает позорным заявление заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея КИСЛИНСКОГО о наличии договоренностей с Россией о поддержке Юлии ТИМОШЕНКО на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.НЕМЫРЯ заявил сегодня на брифинге, подчеркнув, что это заявление больше нуждается в комментарии Президента, чем представителей правительства.

«Само по себе это заявление позорное, оно граничит с вызовом, но поскольку мы понимаем, что это заявление было сделано не компетентными людьми – органом, который не уполномочен делать такие заявления, мы, безусловно, не будем реагировать. Правительству есть чем заниматься», - подчеркнул Г.НЕМЫРЯ.

Он также высказал мнение, что Президент Украины «должен был бы отреагировать на подобные заявления», которые не в первый раз и, по-видимому, не в последний раз, раздаются из уст «технических работников его вспомогательного органа».

«Отсутствие реакции заставляет думать, что такие заявления либо поддерживаются, либо поощряются. Мы не думаем, что это так и есть, но надеемся, что со стороны Президента будет соответствующая реакция в случае, если волна подобных заявлений будет продолжаться в ситуации, когда все друг друга призывают к единству, к сплоченности и к скоординированным действиям», - подчеркнул Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 августа, А.КИСЛИНСКИЙ заявил, что отсутствие единой позиции в Украине относительно ситуации в Грузии может означать существование определенных договоренностей с Россией о поддержке лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на президентских выборах.

В частности, он сообщил, что в Секретариате Президента есть информация, что проходят определенные договоренности у БЮТ и его лидера относительно поддержки на будущих президентских выборах.

Также, по словам А.КИСЛИНСКОГО, существует договоренность, что отдельные бизнес-круги, которые являются спонсорами этой политической силы, и «Газпром» достигли договоренности относительно совместных проектов по транспортировке и реализации газа в Украину и Европу.

Кроме того, по словам А.КИСЛИНСКОГО, в Секретариате Президента существует информация о достигнутой договоренности о сдерживании процесса получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.