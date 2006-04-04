Крючков считает, что основания для пересчета голосов есть

Сопредседатель временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга избирательного законодательства Георгий КРЮЧКОВ считает, что в Украине существуют основания для пересчета голосов избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая с информацией ВСК на пленарном заседании парламента.

Г.КРЮЧКОВ сказал, что из-за нехватки времени не будет приводить конкретные примеры фальсификации подсчета голосов, но их очень много, и пересчет голосов в некоторых регионах лишь подтверждает этот тезис.

Он отметил, что голоса подтасовывались в пользу определенных политических сил. «Многочисленные жалобы о фальсификациях говорят об обоснованности постановки вопроса о пересчете бюллетеней, и только после этого можно объективно оценить, были ли выборы честными», - сказал сопредседатель ВСК.

Г.КРЮЧКОВ также заметил, что подсчет голосов происходил уже без присутствия наблюдателей.

Оценивая в целом избирательную кампанию, Г.КРЮЧКОВ подчеркнул, что таких дорогих выборов в Украине еще не было. Он напомнил, что было потрачено полбюджета Киева – 1 млрд. грн., «не говоря о тех средствах, которые политические силы потратили на ведение агитации». “По сообщениям СМИ, эта сумма может достигать от 1 до 10 млрд. долларов”, - заметил Г.КРЮЧКОВ.

Остановился председатель ВСК и на недостатках избирательного процесса, в том числе формировании участковых избирательных комиссий и тому подобное. Он выразил мнение, что вину за несовершенство избирательной системы должна взять на себя ВР.

Подытоживая свое выступление, Г.КРЮЧКОВ отметил, что необходимо усовершенствовать избирательную систему, в том числе - внести изменения в пропорциональную систему выборов, изменить проходной барьер для субъектов избирательного процесса, также необходимо уделить внимание вопросу разведения во времени местных и парламентских выборов.

Кроме того, по его словам, актуально создание общего государственного реестра избирателей и разработка Избирательного кодекса.