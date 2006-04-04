Крючков считает, что основания для пересчета голосов есть
Сопредседатель комиссии ВР по мониторингу выборов высказал ряд предложений
Сопредседатель временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга избирательного законодательства Георгий КРЮЧКОВ считает, что в Украине существуют основания для пересчета голосов избирателей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая с информацией ВСК на пленарном заседании парламента.
Г.КРЮЧКОВ сказал, что из-за нехватки времени не будет приводить конкретные примеры фальсификации подсчета голосов, но их очень много, и пересчет голосов в некоторых регионах лишь подтверждает этот тезис.
Он отметил, что голоса подтасовывались в пользу определенных политических сил. «Многочисленные жалобы о фальсификациях говорят об обоснованности постановки вопроса о пересчете бюллетеней, и только после этого можно объективно оценить, были ли выборы честными», - сказал сопредседатель ВСК.
Г.КРЮЧКОВ также заметил, что подсчет голосов происходил уже без присутствия наблюдателей.
Оценивая в целом избирательную кампанию, Г.КРЮЧКОВ подчеркнул, что таких дорогих выборов в Украине еще не было. Он напомнил, что было потрачено полбюджета Киева – 1 млрд. грн., «не говоря о тех средствах, которые политические силы потратили на ведение агитации». “По сообщениям СМИ, эта сумма может достигать от 1 до 10 млрд. долларов”, - заметил Г.КРЮЧКОВ.
Остановился председатель ВСК и на недостатках избирательного процесса, в том числе формировании участковых избирательных комиссий и тому подобное. Он выразил мнение, что вину за несовершенство избирательной системы должна взять на себя ВР.
Подытоживая свое выступление, Г.КРЮЧКОВ отметил, что необходимо усовершенствовать избирательную систему, в том числе - внести изменения в пропорциональную систему выборов, изменить проходной барьер для субъектов избирательного процесса, также необходимо уделить внимание вопросу разведения во времени местных и парламентских выборов.
Кроме того, по его словам, актуально создание общего государственного реестра избирателей и разработка Избирательного кодекса.