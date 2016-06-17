Онищенко прислал SMS с обещанием прийти в Раду - депутат

Об этом Мельничук сообщил журналистам в кулуарах парламента, передает "112. Украина".

"Видите, пишет: "Буду в зале. Онищенко", - продемонстрировал депутат сообщение.

При этом, согласно данным электронной регистрации, Онищенко в зале ВР сегодня отсутствует.

Напомним, 16 июня генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о направлении в Раду представления о лишении неприкосновенности, задержании и аресте Онищенко. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий принес в Раду представления на арест Онищенко.

При этом выяснилось, что вечером 14 июня Онищенко вылетел из Украины на чартерном рейсе в Ниццу (Франция).

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В Генпрокуратуре допускают, что депутат может и не вернуться в страну, и его придется привлекать к уголовной ответственности заочно.

Онищенко подозревают в том, что подконтрольные ему структуры реализовывали ряд незаконных схем по реализации природного газа, добытого в результате совместной деятельности с госкомпанией "Укргазвыдобування". В деле фигурирует сумма в 3 миллиарда гривень.