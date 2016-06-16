"Предфутбольное" заседание Рады досрочно закрыто из-за малого количества депутатов в зале

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что по требованию ряда народных депутатов проведет рейтинговое голосование, чтобы выяснить, сколько парламентариев находится в сессионном зале.

Во время рейтингового голосования выяснилось, что депутатов меньше 226. В частности, «за» проголосовали - 176, 19 – «против», воздержались - 18.

Сначала Парубий отметил, что в зале 200 народных депутатов, затем исправился, что 212, но, если сложить вместе количество голосов «за», «против» и «воздержался», речь идет о 213 народных депутатов.

Парубий отметил, что в такой ситуации парламент не может принимать решения, поскольку для результативного голосования необходимы голоса, минимум, 226 народных депутатов.

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Как сообщал УНИАН, в начале вечернего заседания Верховной Рады зарегистрировались 332 народных депутата, но реально в сессионном зале присутствуют чуть более 150.

Сегодня на условиях анонимности один из народных депутатов сообщил УНИАН, что группа парламентариев в 13.00 вылетает чартерным рейсом на Евро-2016 во Францию, где в рамках финальной части Евро-2016 состоится матч между сборными Украины и Северной Ирландии.

Игра начнется в 19.00.