Кремль не комментирует обращение ВР о независимости Украинской православной церкви от Московского патриархата

"Нет, не мог бы", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать решение украинского парламента, сообщает ТАСС.

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Как сообщал УНИАН, 16 июня Верховная Рада приняла постановление об обращении к его Всесвятейшеству архиепископу Константинополя и Нового Рима, Вселенскому Патриарху Варфоломею относительно отмены акта 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату и предоставления автокефалии православной церкви в Украине.