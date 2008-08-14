Депутаты просят КС ответить, есть правящая коалиция в Украине или нет

Сегодня в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 54 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений Конституции, которые регламентируют формирование и деятельность парламентской коалиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда, депутаты просят дать официальное толкование частей 6, 7 и 10 статьи 83 Конституции Украины.

В соответствии с Регламентом КС, конституционные представления переданы на изучение в Секретариат Суда.

Как сообщал УНИАН, 10 июля судья Конституционного Суда Вячеслав ДЖУНЬ на пресс-конференции сообщил, что на рассмотрении в КС было три представления от разных субъектов, относительно деятельности демократической коалиции после заявлений о выходе из нее двух депутатов. По словам судьи, все они были распределены по трем коллегиям Конституционного Суда.

В.ДЖУНЬ отметил, что Конституционный Суд отказал в открытии производства по двум представлениям. «Первая и третья (коллегии – УНИАН), насколько я знаю, приняли постановление об отказе из-за того, что это является неподведомственным (Конституционному Суду – УНИАН) вопросом», - подчеркнул В.ДЖУНЬ.

В то же время он заявил, что не знает, когда будет рассмотрено третье представление второй коллегией Конституционного Суда.