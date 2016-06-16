Порошенко предлагает ВР утвердить отмену санкций, введенных из-за иранской ядерной программы
Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде утвердить решение о снятии Украиной персональных санкций, введенных из-за иранской ядерной программы.
Соответствующий проект постановления №4825 был внесен в парламент 16 июня.
Им предлагается утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 мая "О выполнении резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 20 июля 2015 года № 2231 относительно Общего всеобъемлющего плана действий в части персональных санкций".
Текст документа на сайте Рады пока отсутствует.
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15 июня Порошенко ввел в действие решение СНБО №2231 от 20 мая о снятии персональных санкций, введенных из-за иранской ядерной программы. В решении СНБО отмечается, что он поддержал соответствующие предложения Кабинета министров (распоряжение №360 от 29 апреля).
При этом, в связи с этим решением СНБО, определенные санкции против некоторых физических и юридических лиц будут действовать до 18 октября 2018 года.
Также СНБО поручил Кабмину пересмотреть постановление №1092 от 5 сентября 2007 года о выполнении резолюций Совбеза ООН в отношении Ирана на предмет его актуальности, а Министерству иностранных дел - проинформировать Совбез ООН и компетентные органы Европейского союза о применении санкций.