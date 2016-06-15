Порошенко отменил персональные санкции, введенные из-за иранской ядерной программы

Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 мая 2016 года "О выполнении резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций от 20 июля 2015 №2231 относительно общего всеобъемлющего плана действий по персональным санкциям" (прилагается)", - отмечается в документе.

В обнародованном на сайте главы государства решении СНБО Украины указано, что Совет принял решение поддержать предложения Кабинета Министров (распоряжение Кабмина Украины от 29 апреля 2016 № 360-р).

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Однако в решении СНБО также указано, что определенные санкции будут продолжены.

"Применить до 18 октября 2018 года персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к: 1) физическим лицам согласно приложению 1 к распоряжению Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2016 № 360-р, 2) юридическим лицам согласно приложению 2 в распоряжение Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2016 № 360-р ", - отмечается в документе.

Кроме этого, СНБО поручил Кабмину Украины пересмотреть постановление от 5 сентября 2007 года № 1092 "О выполнении резолюций Совета безопасности ООН в отношении Исламской Республики Иран" на предмет его актуальности, а Министерству иностранных дел Украины - проинформировать Совбез ООН и компетентные органы Европейского Союза о применении санкций.