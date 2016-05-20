СНБО рассмотрел решение Совбеза ООН о смягчении санкций в отношении отдельных граждан Ирана

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО по итогам сегодняшнего заседания.

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"Члены СНБО рассмотрели вопрос, связанный со специальными ограничительными мерами (санкциями). В соответствии с решением Совета Безопасности ООН, были смягчены персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры (санкции) к гражданам Ирана", - говорится в сообщении.

Ранее, 29 апреля, Кабинет министров поддержал два постановления об отмене санкций в отношении Ирана. Постановления касались отмены секторальных санкций, а также отмены персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

После одобрения правительством соответствующие постановления направлялись на рассмотрение СНБО. Потом первое постановление должно быть введено в действие указом президента, а второе - решением Верховной Рады.