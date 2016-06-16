Сегодня Рада снова рассмотрит законопроект о квотах на радио для украинских песен (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня парламент должен принять решение по обсужденным накануне законопроектам о ратификации международных соглашений.

Кроме того, будет рассматриваться ряд законопроектов в сфере аграрной политики. В частности, относительно усовершенствования процедуры отвода земельных участков при предоставлении их для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости.

Среди прочего будет рассматриваться законопроект о государственной поддержке кинематографии в Украине.

Читайте такжеРаде не хватило голосов на закон о квотах на украинские песни для радиостанций

Депутаты также сегодня должны принять решения по ряду вопросов жилищной политики, а также рассмотреть вопрос относительно внесения изменений в госбюджет-2016 по расходам Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Рассмотреть для включения в повестку дня сессии парламентарии сегодня должны, в частности, законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам очищения власти, которым люстрацию предлагается распространить и на кандидатов в депутаты и президенты.