Луценко: Если КС отменит закон о люстрации, Рада внесет правки и еще раз его примет

Генеральный прокурор Украины, бывший председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко убежден, что в случае отмены Конституционным судом закона о люстрации, Верховная Рада внесет предусмотренные Венецианской комиссией правки и еще раз примет этот закон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

"Моя позиция заключается в том, что отмена люстрации является попыткой отмены последствий Революции (Достоинства). Я глубоко убежден, что это один из самых эффективных способов очистки через цивилизованные процедуры вместо возможных эксцессов постреволюционного характера", - заявил Луценко.

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"Также понимаю, что закон требует определенных доработок, поэтому его авторы должны не только бить в набат относительно его возможной отмены, а своевременно вносить поправки, определенные Венецианской комиссией", - добавил Луценко.

"Я лично не допускаю отмены люстрации вообще. В случае, если Конституционный суд по той или иной причине примет решение о его отмене, убежден, что парламент, в первую очередь, фракция, которую я до недавнего времени возглавлял (я могу это сказать, потому что знаю их политическую позицию), внесет предусмотренные Венецианской комиссией правки и еще раз примет этот закон. Я думаю, что это правильный ответ на запросы общества и запросы европейских коллег", - резюмировал бывший глава фракции "БПП".

Как сообщалось, 9 июня народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев в Facebook написал, что Конституционный Суд Украины планирует отменить люстрации чиновников, которые работали на руководящих должностях во времена экс-президента Виктора Януковича.