Лавров впервые заявил о переговорах по обмену граждан России, задержанных в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня в ходе выступления в Госдуме РФ, отвечая на вопрос, обладает ли МИД России достоверными данными, списками задержанных граждан России на территории Украины.

Лавров отметил, что такая работа ведется, и не только МИД России, но и другими российскими ведомствами.

«Список, который есть у нас, может быть, не исчерпывающий, потому что очень часто об исчезновениях наших граждан никто никому не сообщает. Родственники о них не знают, а если нет родственников, то мы не можем получить такую информацию. Работа эта ведется», - сказал Лавров.

Он заявил, что МИД РФ «постоянно требует внесения ясности в эти вопросы».

«В рамках Контактной группы, как вы знаете, идет процесс согласования обмена пленными, и мы стремимся к тому, чтобы в любом случае, в рамках или вне рамок Минских договоренностей, все те, кто был задержан и продолжает оставаться под стражей, были идентифицированы, и мы готовы заниматься и будем заниматься судьбой каждого из наших граждан», - подчеркнул он.

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Лавров сообщил, что на данном этапе это одна из приоритетных областей работы МИД РФ на украинском, американском и европейском направлениях.

«Без воздействия со стороны Запада едва ли можно рассчитывать на то, что Киев пойдет на какие-то нормальные шаги в этой области», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля на заседании Совета федерации уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что в Украине предъявлены обвинения более 130 россиянам за участие в боях на Донбассе.

«По нашим данным, более 100 человек сейчас российских граждан находятся в тюрьмах (в Украине - УНИАН). Более 130 российским гражданам предъявлены обвинения по политическим статьям в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе», - сказал Долгов.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Украине «пропадают без вести» россияне, приезжающие «навестить своих родственников».