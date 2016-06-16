Так кого наградить за реформы?

На фоне валютных послаблений, решения Конституционного суда, запретившего ограничивать служителей Фемиды в размере пенсии, а также возможной отмены люстрации, затерялась одна такая маленькая сенсация. Оказывается, за два последних года Украина сделала в реформах больше, чем за 20 лет. И в этом большая заслуга правительства Арсения Яценюка

Сначала об этом заявили стратегические советники украинского правительства – Бальцерович и Миклош. Последний даже в интервью в УНИАН об этом заявил.

Но самое интересное – такая же сентенция слетела с уст главы Администрации президента Бориса Ложкина во время проходившего 7 июня заседания Национального совета реформ во главе с президентом Порошенко.

По крайней мере, такой вывод можно сделать с выложенной в интернет инфографике к докладу Ложкина. В нем можно почитать и три вывода, которые сделали аналитики президентской администрации. Фамилия «Яценюк» уже не упоминается, а вот три выводы напоминают заявления стратегических советников.

Во-первых, за два года Украина сделала на пути реформирования то, что другие страны потратили гораздо больше времени.

Во-вторых, Украина сделала больше, нежели кажется, но меньше, нежели хотелось.

Ну и, в-третьих - достичь можем еще больше, если власть будет сплоченной и единой.

Что касается, последнего, то и ежу понятно – там, где единство, там успех и победы. А где живем по принципу «рака, лебедя и щуки», - тогда и топчемся на месте.

А вот что касается побед на поприще реформ – это, знаете ли, как-то неожиданно.

Ведь тогда вопрос - правительство Яценюка за что отправили в отставку? Конечно, я понимаю, хотели, как лучше. Вместо Яценюка избрать правительство технократов, но не получилось. В итоге, вышло то, что вышло.

Не скрою, были сомнения на счет в искренности политического бомонда в оценке действий яценюковского кабмина. Ведь представители Международного валютного фонда – ключевого кредитора страны – не раз говорили об успехах Украины в реформах и хвалили Кабмин образца 2014-2015 года. Но это все равно так сильно диссонировало с заявлениями отечественных политиков… Думаю, не у одного меня был когнитивный диссонанс.

С Юлией Владимировной все понятно: из-за обид на Яценюка она готова не только наводить тень на плетень, но утопить его в ложке воды

Нет, я не имею ввиду Тимошенко и Ко. С Юлией Владимировной все понятно: из-за обид на Яценюка она готова не только наводить тень на плетень, но утопить его в ложке воды.

Не в счет и Ляшко. Хотя и тарифный майдан организовал, и парламенте проходу Яценюку не давал. Просто, Олег Валерьевич привык в много говорить: подумаешь, плохим словом об Яценюке больше, словом меньше…

Народных депутатов Каплина и Барну даже не вспоминать не хочется. Хотя логично у того же Барны спросить – после повышения цен на газ, тепло и воду, он будет нападать на Гройсмана, как в свое время на Яценюка?

Одним словом, есть в украинской политике, как по мне, более значимые фигуры. К примеру, президент Порошенко. Так вот вопрос – вы слышали, чтобы Петр Алексеевич хоть раз хвалил правительство Арсения Петровича? И я нет. Зато критика правительства с осени прошлого года до момента добровольной отставки Яценюка нарастала в геометрической прогрессии.

Чего только не было. И реформы забуксовали, и правительство недееспособное, и коррупция везде. Даже Саакашвили на Национальный совет реформ позвали. Чем приход губернатора Одесской области закончился – все помнят.

Все послы G7 назвали министра экономики Абромавичуса лидером реформ. Но президент так не считает

Вот другой пример. Все послы G7 назвали министра экономики Абромавичуса лидером реформ. Но президент так не считает. «Один из министров экономики обещал "дерегуляционную гильотину", но она до сих пор не обрушилась, к сожалению, на головы бюрократов. Если бы во время Великой французской революции гильотины заряжали настолько долго, королева Мария Антуанетта и до сих пор была бы жива», - сказал глава государства, выступая в парламенте по случаю назначения премьера Гройсмана.

Но если посмотреть на размещенную на сайте Национальных реформ инфографику, каких только «дерегуляционных реформ» не провели за последние два года – свыше 15 тысяч советских стандартом отменили, свыше 100 барьеров убрали, лицензирование сократили до минимума, и так далее, и тому подобное. Не зря так прыгнули мировом рейтинге ведения бизнеса.

Но, пожалуй, квинтэссенцией претензий к правительству Яценюка считаю одно из выступлений Юрия Луценко, когда тот был еще главой фракции БПП.

Безусловно, Юрий Витальевич не раз метким словом в последние полгода распекал Арсения Петровича. То «кролики долго не живут», то «здравствуй, кролик, новый год». «И правительство только и думает, что скажет в «воскресной десятиминутке»». И рейтинг низкий…

Но в апреле Луценко с трибуны Верховной Рады произнес просто убийственную, как по мне, речь. По словам Луценко, у правительства Яценюка – нет милосердия к людям, нет сочувствия. А политик без милосердия – бракованный политик.

«На таможне – воруют. ВВП упал на 10 процентов. В здравоохранении и социальной политике не происходит необходимых радикальных нужных реформ. На селе – грабят. Города – в упадке. Все это отнюдь не искусственные вещи. Это то, что видит каждый человек, который ходит ногами по земле, в которой открыты глаза и открытые уши», - как приговор чеканил Луценко.

Не прошло и двух месяцев и выяснили – реформы-то были

После таких слов главного партнера по коалиции, Яценюка не то, что в отставку нужно было отправлять, а прямиком на расстрел.

Не прошло и двух месяцев и выяснили – реформы-то были. Да еще какие? И за два года больше, чем за 20 лет. И дефолта избежали, и реструктуризацию провели, и армию новую построили и профинансировали. И субсидиями обеспечили, и пенсиями выплатили. Я вот только одного не пойму – так чья заслуга, что реформ столько?..

Николай Бабич