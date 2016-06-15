Столтенберг: Альтернативы Минским соглашениям нет

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Брюсселе по завершении заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.

«Режим прекращения огня нарушается снова и снова. И это вызывает большое беспокойство. Есть много потерь, украинские солдаты теряют свои жизни. Но мы не можем видеть другой альтернативы, чем как продолжать поддерживать полное выполнение Минских договоренностей, потому что это остается лучшей основой для мирного решения конфликта на востоке Украины», - заявил генсек Альянса.

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Столтенберг констатировал, что ситуация серьезная, но «мы продолжаем поддерживать Минские договоренности». «Минские договоренности остаются путем решения. Необходимо, чтобы все стороны срочно их выполнили», - призвал генсек НАТО.

В то же время он приветствует освобождение из российского плена еще нескольких украинских заложников, что является «частью Минских договоренностей».