Кравчук: у Украины шансы получить ПДЧ выше, чем у Грузии

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что у Украины сегодня больше шансов, чем у Грузии, получить План действий относительно членства в НАТО.

Об этом он сказал в интервью газете «День», опубликованном сегодня.

Л.КРАВЧУК заметил, что не может быть присоединена к ПДЧ или принята в НАТО страна, которая ведет войну. По его убеждению, что в этом случае такие страны как Германия, Франция и другие заблокируют это при любых условиях.

«Так, у нас больше возможностей, но, опять же, если бы мы сейчас, не будучи членом НАТО, ЕС, не склонились бы на одну сторону, шансы были бы выше. Здесь не все так просто, и в России есть немало фактов. Будет поднят вопрос о геноциде, будут факты, фотографии, свидетели, да - все будет! Еще очень долго, поверьте мне, будет изучаться этот конфликт”, - отметил Л.КРАВЧУК.

Он заявил, что в любом случае очевидным является то, что Украина как европейская страна не должна была открыто склоняться к какой-то определенной стороне.