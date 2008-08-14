Балога: Украина не будет стоять в стороне процессов на Южном Кавказе

События в Грузии требуют четкой и единой реакции всех ветвей власти Украины, заявляет глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

Об этом говорится в его заявлении, напечатанном в газете «День» (14 августа №144), текст которого размещен на официальном сайте Президента Украины.

“Трагические события в Грузии и грубые силовые действия, которые привели к гибели тысяч людей и вразрез с международно-правовыми нормами поставили под угрозу признанную территориальную целостность Грузии, представляют крайне опасный вызов перед мировым содружеством и, безусловно, будут требовать четко централизованного реагирования государственной власти Украины и согласованной, солидарной позиции ведущих политических сил нашей страны.

Боевые действия вблизи границ Украины, массовый поток беженцев из Грузии, блокирование и разрушение региональной экономической и транспортной инфраструктуры на грузинской территории вместе с хорошо скоординированной информационной кампанией, в которой, среди прочего, некоторые далеко не горячие головы прибегают к попыткам дискредитировать и позицию нашей страны, свидетельствуют об исключительно опасном характере ситуации.

Угрозы, вытекающие из такого положения, непосредственно касаются Украины. Эти угрозы не потерпят ни пассивности или расхлябанности ответственных властных структур нашей страны, ни политического маневрирования тех сил, чье молчание и замысловатые извороты свидетельствуют о преследовании собственных узких интересов и напоминают тактику “пятых колонн”, - отмечает В.БАЛОГА.

По его убеждению, “нет места для эмоций. В то же время, нет места для легкомысленного созерцания ни за одной антигосударственной деятельностью или бездеятельностью, заявлениями и шагами, которые способны усилить напряжение внутри нашей страны. Реакция государства, следовательно, будет немедленной и однозначной.

Нам нужна взвешенная и объективная оценка состояния дел и мобилизация всех государственных, политических, общественных сил и дипломатических и безопасных усилий, чтобы не допустить в дальнейшем насилия в соседнем регионе, осудить и сделать невозможным повторение такого прецедента, в том числе через усиление собственной оборонной политики, и, используя все глобальные и региональные рычаги, противодействовать любым попыткам силового изменения демократического мирового порядка и нарушения его международно-правовых принципов”.

“Украина приветствовала и положительно оценила факт прекращения огня в Грузии. Мы поддержали и, как это подчеркнул Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, намереваемся как можно активнее способствовать воплощению международного плана мирного урегулирования, который должен должным образом учитывать позиции всех привлеченных сторон, стать основой для нормального развития ситуации в интересах пострадавших людей и территориальной целостности Грузии и получить единственно возможный инструмент эффективной реализации в виде широкой международной миротворческой миссии.

Своим визитом в Грузию глава Украинского государства подтвердил тот беспрекословный факт, что Украина не будет стоять в стороне процессов, происходящих на Южном Кавказе, будет действовать активно и конструктивно для гарантирования мира и демократии в регионе, оказывать все услуги для нормализации положения и отстаивания целостности и независимости Грузии. Мы поддерживаем и будем поддерживать грузинский народ и, безусловно, будем помогать всем людям неделимой грузинской земли во время тяжелых испытаний”, -заявив В.БАЛОГА.

Он уверен, что “сегодня время думать о будущем и сделать все необходимые выводы. Речь идет не только о грузинской ситуации. Речь идет о широком реестре проблем безопасности, которые могут стать мишенью, - от «замороженных конфликтов» Южного Кавказа и Приднестровья к глобальной мировой безопасности”.

Как отметил В.БАЛОГА, “анализ сценария, реализованного в Грузии, четко и ясно указывает на то, что одной из первоочередных угроз миру и стабильности в нашем регионе и на европейском пространстве, а следовательно, национальной безопасности Украины, становятся намерения подорвать существующий международный порядок, раскачать целостность международно-правовых принципов, закрепленных в Уставе ООН и других базовых глобальных актах, осуществлять политику давления и односторонних силовых вмешательств, а также растущие, уже не скрываемые призывы к нелегитимному изменению государственных границ, устройств и правительств.

Для реализации таких стратегий применяется широкий инструментарий, который вытягивают из хорошо известных архивов: видим и дерзкую подмену понятий, и откровенную риторику шовинизма, и декларацию сомнений в действии международных договоров и обязательств, и целенаправленную дезинформационную работу, и поощрение завербованных «пятых колонн», и даже попытки втянуть суверенные государства в конфликты с помощью нерешенных проблемных политических вопросов и военных ресурсов, унаследованных со времен бывшего СССР”.

По словам главы Секретариата Президента, “в нашем государстве хорошо осознают большую опасность этих угроз. При любых обстоятельствах никакие провокации не пройдут и будут уверенно угомонены. Наше общество должно знать: спокойствие и стабильность Украины - гарантированы и будут соблюдены. Без наименьшего сомнения, далекоидущие планы наращивания давления и силового влияния в международных отношениях не останутся без надлежащей международной реакции.

Согласно поручению Президента Украины В.ЮЩЕНКО, в ближайшее время весь комплекс новых политических, экономических, оборонных и информационных угроз будет предметно рассмотрен Советом национальной безопасности и обороны Украины с соответствующими решениями и их четко контролируемым выполнением всеми органами государственной власти Украины”.

В.БАЛОГА заявил, что “кровавые события в Грузии убедительно доказывают как недопустимость любых силовых решений, так и невозможность при нынешних обстоятельствах существование ни одной страны вне рамок эффективной системы коллективной безопасности. Необходимо признать, что на сегодня искушение «блицкрига» под самыми высокими гуманитарными лозунгами превратилось в постоянную опасную реальность.

На протяжении последнего десятилетия Украина существенно продвинулась в деле евроатлантической безопасностной интеграции. Этот процесс не направлен против ни одной третьей стороны, а имеет только одну цель - войти в эффективную коллективную систему безопасности в Европе, которая единственная способна реально гарантировать независимость, суверенитет и неприкосновенность всех ее демократических государств-участников.

Стратегическое для Украины требование иметь наивысшие стандарты собственной безопасности и владеть всеми необходимыми для этого гарантиями, вытекающими из членства в Североатлантическом альянсе, было неизменной целью, которую воплощали в жизнь все президенты Украины независимо от политических взглядов”.

“Очень характерно, - отметил глава Секретариата Президента, - что наибольшие успехи в контексте евроатлантической интеграции со времени подписания Хартии об особом партнерстве с НАТО в 1997 году были достигнуты в условиях единства внешнеполитической позиции нашего государства и исчерпывающих, четко централизованных полномочий главы государства, который согласно Конституции Украины осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью страны.

Сегодня мы - весь украинский политикум и, несомненно, все украинское общество - стоим перед острой потребностью утверждения именно такого единства общегосударственной воли и полномочий, которая необходима для безопасности страны против любого внутреннего противостояния и давления внешних процессов”.

По его мнению, “мы стоим перед масштабным политическим, цивилизационным выбором - или ускорить путь к пространству демократии и настоящей безопасности, или оказаться в позиции вассала, вместо которого принимают решение и которого будут всегда втягивать в чужое силовое поле.

При нынешних обстоятельствах абсолютно неприемлемой является линия выжидания и поиска избирательных дивидендов, к которой прибегли отдельные высокие деятели нашей страны. Такая страусиная тактика может закончиться плачевно. Уверен, что все украинское общество должно получить ответ, почему в ситуации опасности наше правительство сокращает расходы на оборонную политику, почему молчит парламент, почему полную пассивную позицию заняли наши ведущие парламентские силы, вероятно, деморализованные солнцем морских побережьев”.

По убеждению В.БАЛОГИ, “время и ситуация уже давно задает эти закономерные вопросы премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, нашим депутатам и общественным лидерам. Это - вопросы будущего Украины. А ее будущее не может быть заложником тех, кто готов смолчать и проглотить все на свете, только бы провести очередную комбинацию в расчете на будущие президентские выборы”.