МИД РФ: украинское руководство пошло на новый антироссийский шаг

Министерство иностранных дел РФ называет «серьезным антироссийским шагом» подписание Виктором ЮЩЕНКО указа о порядке передвижения воинских формирований ЧФ России вне мест их дислокации на территории Украины.

Как говорится в Заявлении МИД РФ, «украинское руководство пошло на новый серьезный антироссийский шаг. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал Указ, претендующий на то, чтобы в одностороннем порядке регулировать пребывание Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Нововведения нацелены на то, чтобы создать серьезные осложнения для практической деятельности флота в прямом противоречии с базовыми соглашениями между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины 1997 г.». Как отмечается в заявлении, «этот односторонний шаг наносит еще один удар по переговорному процессу по проблематике Черноморского флота, а в более широком плане - по всему комплексу двусторонних отношений».

У МИД РФ «вызывает недоумение, что украинская сторона вновь не потрудилась хотя бы соблюсти элементарные дипломатические приличия и обсудить данную проблему в рамках Российско-Украинской межгосударственной комиссии. И это несмотря на то, что совсем недавно Президент России прямо сказал В.ЮЩЕНКО о недопустимости такой практики».

«Российская Сторона расценивает указанные действия руководства Украины как противоречащие духу и букве упомянутых соглашений и Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной 1997 года», - говорится в заявлении МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 августа, Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим Указом «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины «О ситуации вокруг передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации на территории Украины» утвердил порядок передвижений воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации на территории Украины.

Текст Указа от 13 августа 2008 года № 705/2008 размещен на официальном сайте главы Украинского государства.

Указом вводится в действие решение СНБО от 13 августа 2008 года, в котором отмечается, что в Украине отсутствует четкий механизм, который бы предусматривал согласование с соответствующими компетентными органами государства передвижение военнослужащих, военных кораблей (судов обеспечения) и летательных аппаратов Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации.

Следствием такой ситуации является бесконтрольное, без соответствующего согласования передвижение по территории Украины воинских формирований и военнослужащих другого государства вне мест их дислокации, что не отвечает интересам национальной безопасности Украины, несет потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан Украины.

Учитывая данное решение, Президент своим Указом утвердил порядок согласования с компетентными органами Украины передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота РФ вне мест их дислокации на территории Украины.