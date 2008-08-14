Украина проиграла России информационную войну

Украина проиграла информационную войну России в освещении в средствах массовой информации конфликта в Грузии.

Об этом говорится в исследовании, которое провела аналитическая группа компании “Pro.mova” относительно освещения ситуации в Грузии 11 и 12 августа наиболее посещаемыми украинскими интернет-ресурсами и некоторыми украинскими телеканалами.

Как говорится в исследовании, российские ресурсы составляют более половины тех источников, из которых пользовались информацией о ситуации в Грузии наиболее посещаемые украинские интернет-медиа. Что касается телевизионных каналов, то здесь нероссийские источники также проигрывают в информационном поле.

В частности, “Pro.mova” отмечает, что в освещении ситуации телеканалам не хватало осведомленности и сбалансированности. Практически все значимые российские источники информации были в той или иной степени инструментами военной пропаганды и вольно или невольно принимали участие в информационной кампании российской власти.

В связи с этим, эксперты отмечают, что Украина с информационным пространством, где преимущество имеют российские СМИ, была частью поля боя.

По данным исследования, обзор сообщений на таких интернет-изданиях, как unian.net, korrespondent.net и podrobnosti.ua показал, что в среднем больше половины тех источников, из которых они брали информацию о ситуации в Грузии, были российскими. На korrespondent.net (ресурс с американскими акционерами) российскими были 76 и 55% источников 11 и 12 августа соответственно (хотя 12 августа сильно возросла доля западных источников - с 15 до 32%). Podrobnosti.ua продемонстрировали 65 и 58% российских источников в указанный период, тогда как западных было менее двух процентов за два исследуемых дня. Unian.net использовал российские источники в 45 и 30% сообщений 11 и 12 августа соответственно.

В “Pro.mova” также отмечают, что анализ телесюжетов выявил сильный недостаток контекста и экспертных оценок о причинах конфликта (только Новый канал отметил нефтяной фактор как причину конфликта между Грузией и Россией), активное использование российских «супер-фраз» и определений, а также поддержку дисбаланса в информационном присутствии сторон. Позитивным аналитики считают то, что каналы пытались найти свою уникальность в подходе к освещению информации.

Исследователи считают, что в сообщениях украинских интернет-изданий и на телевидении не хватает нероссийских источников. Практически ни в одном сюжете не было комментария международных экспертов, не было данных международных гуманитарных организаций о количестве жертв и пострадавших.

Как отмечают эксперты, единственной качественной альтернативой были мощные международные агентства, такие как Reuters, АР или AFP. Вместе с тем, говорится в исследовании, западные источники – значительно нейтральнее и более профессиональные – не заполнили вакуум источников в информационном пространстве. Эксперты объясняют это возможной традицией пользования российской информационной инфраструктурой, а также сложностью перевода из иных источников, чем российские.

“Но фактом остается то, что профессиональные и сбалансированные западные источники были вторичными, по сравнению с пропагандистскими сообщениями из России”, - подытоживают эксперты.