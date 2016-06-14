Бабло побеждает зло

Евросоюз решил продлить еще на полгода режим экономических санкций против путинской России, развязавшей два года назад войну против Украины и укравшей Крым. Причин этому решению несколько, включая очевидное несоблюдение соседним государством Минских договоренностей по тушению разожженного Путиным костра на Донбассе.

Но есть и внутренние европейские причины. Чиновники Евросоюза опасаются, что попытка желающих закрыть глаза на преступления России натолкнется на протесты сторонников продления санкций и лишь углубит противоречия в ослабленном многими проблемами Европейском Союзе. В лагерь первых эксперты зачисляют в первую очередь Грецию, Италию, Венгрию, лагерь вторых составляют наши друзья – Польша и страны Балтии. Те государства, которые неоднократно в своей истории вынуждены были отстаивать право на свободу в борьбе с непредсказуемым и коварным восточным соседом.

Брюссель наглядно продемонстрировал, как трудно согласовывать сложные политические решения 28 странам, каждая из которых имеет свои интересы и «болевые точки». Инертность европейского локомотива в данном случае сыграла нам на руку, но это же отсутствие гибкости и скорости реакции привело к очередному откладыванию, скорее всего, на осень, а то и на 2017 год введение безвизового режима для граждан Украины.

Брюссель наглядно продемонстрировал, как трудно согласовывать сложные политические решения 28 странам, каждая из которых имеет свои интересы и «болевые точки»

В сухом остатке первое полугодие Украина заканчивает с результатом: сдерживающие врагов санкции продлены, открытие западной границы отложено. Как пишет Financial Times, решение снимать или не снимать санкции с нарушителя международного права и договоров России отложено до декабря 2016 года, когда состоится встреча глав Евросоюза.

По утверждению газеты, это сделано с подачи стран, которые "стоят за мирное разрешение спорных вопросов". Это такой у них эффемизм, данный кровавой украинской войне, унесшей жизни 10 тысяч наших сограждан и лишивший дома порядка двух миллионов человек. Очевидно, мозг «маленького европейца», как мы смогли увидеть по голландскому референдуму, не может осознать факт, что в политкорректном XXI веке один европейский сосед напал на другого и попытался втюхать миру сказочку о причине и сути «спорного вопроса».

Есть в Европе люди, которые эту «русскую тюрю» принялись активно кушать. Готовность перейти с фуагра и правильно выращенных и отправленных гуманным образом в мир теней бройлеров на блюда от шеф-повара Путина стимулируется достаточным объемом финансовых приправ. Многие страны Евросоюза с введением экономических санкций против агрессивной России потеряли десятки миллиардов долларов и сейчас под нажимом бизнеса находятся в поиске вариантов возвращения к старым, добрым временам «дружбы-жвачки». Москва со своей стороны направила значительные ресурсы на обработку общественного мнения европейцев.

Личный интерес вместе с моральной глухотой и был основной причиной решения Сената Франции, предложившего на уходящей неделе своему правительству начать процесс "постепенного и частичного смягчения» экономических санкций на фоне "значительного прогресса" в реализации минских договоренностей. Подобные сигналы о необходимости замены кнута на пряник периодически посылают и ориентировавшиеся ранее на торговлю с Россией бизнесмены Германии и ряда других стран ЕС.

В унисон с этими голосами прозвучало в конце уходящей недели и заявление министра экономики Германии Зигмара Габриэля, призвавшего незамедлительно вернуть Россию в клуб развитых стран и вновь «сделать из G7 G8».

Нам, жителям воюющей страны, просыпающимся последние два года с одним вопросом; сколько за прошедшие сутки погибло и ранено наших героев и сколько раз вооруженные и профинансированные Россией боевики и кадровые российские военнослужащие открывали огонь на восточном фронте, нет никакой возможности понять и принять такую позицию. «Значительный прогресс» - это, очевидно, когда ежедневно русские убивают до десяти украинцев. Не более.

«Значительный прогресс» - это, очевидно, когда ежедневно русские убивают до десяти украинцев. Не более

Определение французских сенаторов звучит по меньшей мере издевательски. Как и трудно назвать министра экономики Германии и главу Социал-демократической партии Германии человеком, интеллектуальные способности которого не позволяют понять суть агрессивной антиевропейской политики Путина.

И дело здесь не в объеме информирования. Ведь, никто из нас не поверит, что в современном информационном мире желающий не сможет узнать правду о том, что в действительности делает Россия в украинском Донбассе и подвергающимся этническим чисткам Крыму.

Кстати, об этом справедливо указало Министерство иностранных дел Украины, заявившее, что резолюция Сената Франции свидетельствует о недостаточном осознании сенаторами глубины нарушения Россией международного права. «Россия продолжает боевые действия на Донбассе, в результате чего продолжают погибать граждане Украины, и проводит репрессивную политику в оккупированном Крыму, прежде всего, в отношении крымских татар и украинцев», - обращает внимание французских политиков украинское ведомство.

Мы понимаем, что по мере перехода болезни из стадии обострения к хронике установка европейцев о том, что своя рубашка ближе к телу, будет набирать популярности. Как и будет расти искушение продолжить политику двойных стандартов в отношении нашей страны и наших соотечественников. Нам будут рассказывать о необходимости следования европейским ценностям, но при этом в своей украинской политике игнорироваться большинство из них.

Какое же решение примет руководство Евросоюза в сентябре по безвизовому режиму для граждан Украины и в декабре 2016 года по санкциям против России?

Какое же решение примет руководство Евросоюза в сентябре по безвизовому режиму для граждан Украины и в декабре 2016 года по санкциям против России? Однозначного ответа о том, ждет ли нас «зрада» или «перемога», не даст никто, включая самого влиятельного человека в Европе – канцлера Германии Ангелу Меркель.

И если по ситуации с открытием границ для украинских туристов, скорее всего, нас когда-то в неопределенном будущем ожидает запоздалая победа (в том числе, пролоббированная ожидающими увеличения доходов европейскими отельерами и рестораторами), то по вопросу очередного продления санкций против России все решит расклад карт на руках основных геополитических игроков в канун Рождества. Конечно, при условии постепенного затухания российской активности на Донбассе.

Ключевым здесь станет фактор президентских выборов в США, запланированных на 8 ноября. Если победил Демократ Хиллари Клинтон, от Белого дома стоит ждать политики сдерживания агрессивных планов России. Что ждать миру, Европе и Украине в случае победы республиканца Дональда Трампа, ведает лишь Господь. Инаугурация 45-го президента США запланирована на 20 января 2017 года.

По разным оценкам, объединенная Европа потеряла в результате двухлетних санкций порядка 100 млрд евро

Экономический фактор в определении политики Брюсселя в отношении нарушителя международного права России также будет чрезвычайно важным. Так как, по разным оценкам, объединенная Европа потеряла в результате двухлетних санкций порядка 100 млрд евро.

Если бы Россия была нормальной страной, то можно было бы ожидать, что здравый экономический смысл рано или поздно заставит соседей следовать принятым цивилизацией правилам общежития. Но в условиях тотального манипулирования Кремлем сознанием своих сограждан, когда белое становится черным, а зло и подлость преподносится доблестью, у украинцев не осталось надежд на счастливое прозрение соседей. Они будут продолжать делать свое черное дело, в том числе, пытаясь развести «как котят» мирных европейцев.

Понятное дело, что мы со своей стороны должны сделать все возможное, чтобы убедить европейских партнеров в важности следования собственным принципам, а не зову больших денег. Заработав сегодня цент, завтра можно потерять не только честь и достоинство, но и свободу и жизнь. Европейская история это неоднократно подтверждала. Об этом говорит и человеческая мудрость: зло побеждает лишь тогда, когда добро бездействует.

Юрий Куликов