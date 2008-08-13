В НУ-НС предлагают разорвать договор о пребывании ЧФ РФ в Крыму

Сегодня, 13 августа, в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона Украины "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Автор законопроекта - народный депутат от блока "Наша Украина – Народная самооборона" Владислав КАСЬКИВ.

По мнению депутата, «сегодня на территории Грузии идет борьба за территориальную целостность и независимость Украины". "Поэтому, владея правом законодательной инициативы, выношу вопрос о денонсации Соглашения между Украиной и Россией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на рассмотрение парламента и рассчитываю, что правительство поддержит эту инициативу своими конкретными действиями», - отметил В.КАСЬКИВ, сообщила УНИАН пресс-секретарь "Поры" Юлия ИВАНОВА.

По убеждению В.КАСЬКИВА, ситуация вокруг военных действий в Южной Осетии (Грузия) стала подтверждением того факта, что временное пребывание Черноморского Флота Российской Федерации на территории Украины существенно влияет на обеспечение национальных интересов и безопасности Украины, создает возможности втягивания Украины в международные военные конфликты, а также делает невозможным надлежащее выполнение Украиной своих международных обязательств, в частности, по Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Украиной и Республикой Грузия.

Кроме этого, по словам В.КАСЬКИВА, Украина, стремясь к укреплению добрососедских взаимоотношений с Россией на основе прагматического сотрудничества, считает, что заблаговременному решению подлежит весь комплекс социально-экономических вопросов, связанных с выводом Черноморского Флота с территории Украины.