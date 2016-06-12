В Марше равенства приняли участие около 2 тысяч человек – организаторы

Об этом представитель Департамента Марша КиевПрайда Руслана Панухник заявила во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

По ее словам, Марш равенства-2016 в Киеве стал самой масштабной в истории Украины акцией в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

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«Это первый самый масштабный, самый открытый и мирный марш равенства... Мы еще подсчитываем общее количество участников, но предварительно цифра составляет около 2 тысяч человек, что для нас является огромным шагом вперед», – сказала Панухник.

Она напомнила, что в предыдущие годы на марш выходили от 80 до 300 человек.

«Я хочу поблагодарить. Мы большими шагами приближаемся к идеалу того, какой должна быть мирная демонстрация за права человека, права ЛГБТ в том числе», – сказала Панухник.

Она поблагодарила за поддержку марша Национальную полицию, Киевскую городскую госадминистрацию, представителей дипломатических миссий, международных организаций, украинские правозащитные организации.

Участники акции отметили, что Марш равенства прошел абсолютно мирно.

«Лишь один досадный случай произошел уже через полтора часа после окончания акции. Парня избили, он сейчас с нашими адвокатами в госпитале», – сообщила Панухник.

По ее словам, еще один неприятный момент возник и со стороны работников полиции: когда участники акции уже садились в автобусы, которые должны были вывезти их из центра города, то отдельные полицейские, проходя мимо автобусов, позволяли себе гомофобные шутки и оскорбления.

Активисты выразили надежду, что в будущем общество станет достаточно толерантным для того, чтобы проведение маршей равенства не требовало беспрецедентных мер безопасности.

Панухник добавила, что этому очень способствовало бы введение в Украине более жестких наказаний за преступления на почве ненависти – это стало бы весомым средством сдерживания представителей радикальных групп от нападений на участников акций.

Активисты также сообщили, что к прайд-движению активно подключаются регионы, и в этом году уже второй раз Марш равенства состоится в Одессе.

Как сообщал УНИАН, по данным главы Национальной полиции Украины Хати Деканоидзе, в Марше равенства приняли участие 1,5 тыс. человек, их охраняли почти 7 тыс. силовиков.