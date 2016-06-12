Украинская армия станет одной из самых мощных в регионе - Парубий (видео)
00:35, 12 июня 2016Политика
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что у власти есть амбиции к 2020 году вывести украинскую армию к стандартам НАТО.
REUTERS
Об этом он рассказал в интервью "5 каналу".
"У нас есть амбициозная цель: к 2020 году вывести украинскую армию к стандартам НАТО", - заявил Парубий.
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Председатель Верховной Рады подчеркнул, что чем скорее произойдет вступление Украины в НАТО, тем лучше будет для безопасности каждого из наших граждан.
Парубий выразил убеждение, что украинская армия станет одной из самых мощных армий во всем регионе.
Напомним, в опубликованном 6 июня на сайте президента Стратегическом оборонном бюллетене говорилось, что реформирование оборонного сектора будет базироваться на стандартах НАТО.
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