Украинская армия станет одной из самых мощных в регионе - Парубий (видео)

00:35, 12 июня 2016
Политика
4040 2

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что у власти есть амбиции к 2020 году вывести украинскую армию к стандартам НАТО.

REUTERS

Об этом он рассказал в интервью "5 каналу".

"У нас есть амбициозная цель: к 2020 году вывести украинскую армию к стандартам НАТО", - заявил Парубий.

Читайте такжеПарубий: Стратегическое направление для Украины - это вступление в НАТО

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что чем скорее произойдет вступление Украины в НАТО, тем лучше будет для безопасности каждого из наших граждан.

Парубий выразил убеждение, что украинская армия станет одной из самых мощных армий во всем регионе.

Напомним, в опубликованном 6 июня на сайте президента Стратегическом оборонном бюллетене говорилось, что реформирование оборонного сектора будет базироваться на стандартах НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter