Самые высокие рейтинги среди партий - у Батькивщины, Самопомощи и ОБ, у Народного фронта - 1% - опрос

Об этом свидетельствует опрос "Динамика общественно-политических взглядов в Украине", который проводился Социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного Республиканского Института.

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8% получила бы Радикальная партия, 5% - "Свобода" и 4% "Гражданская позиция", 3% - УКРОП. Остальные партии получили бы менее 3% .

Стоит отметить, что за "Народный фронт" проголосовали бы всего 1% украинцев.

При этом, как свидетельствует опрос, 27% опрошенных украинцев не пошли бы голосовать, а 16% затруднились с ответом.

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 18 февраля по 04 марта 2016 г. Метод опроса – личное интервью у респондента на дому.

Всего было опрошено 2,400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, которые имеют право голосовать. Допустимая погрешность не превышает 2.0%.