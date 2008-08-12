Горсовет Севастополя призывает ВР откликнуться на события в Грузии

Севастопольский городской совет обратился к Верховной Раде Украины с предложением «немедленно дать объективную оценку» событиям в зоне грузино-южноосетинского конфликта и «принять все возможные меры с целью недопущения втягивания Украины в военный конфликт».

Как передает корреспондент УНИАН, в принятом на сегодняшнем внеочередном заседании сессии городского совета заявлении отмечается, что «севастопольцы крайне обеспокоены опасным развитием конфликта между Грузией и Южной Осетией. Ничем нельзя оправдать многочисленные жертвы со стороны мирного населения. Применение силы при решении любых региональных конфликтов является прямым нарушением международного права».

В заявлении также подчеркивается, что «в этой связи не могут не вызывать серьезную обеспокоенность сообщения о развертывании широкомасштабных боевых действий со стороны Грузии в Южной Осетии. Наличие человеческих жертв среди мирного населения и миротворцев свидетельствуют о том, что разворачивается опасный сценарий, последствия которого могут быть абсолютно непредсказуемыми».

По мнению депутатов, «развитие событий в зоне грузино-южноосетинского конфликта с его многочисленными жертвами и угрозой перерастания в полномасштабную войну доказывает целесообразность сохранения внеблокового статуса Украины».

Городской совет призвал конфликтующие стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.