Ющенко заявляет, что никому не поручал "трясти" российский ЧФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не давал распоряжения о проведении проверки финансовых операций, которые осуществляет Черноморский флот России, дислоцированный в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в аэропорту Симферополя.

«Это неправда, это информация, не соответствующая действительности», – сказал В.ЮЩЕНКО.

«Это не входит в компетенцию украинской стороны делать внутренний аудит деятельности подразделения, который входит в российский контингент», – уточнил он.

Вместе с тем Президент Украины отметил, что переговоры, касающиеся пребывания и функционирования ЧФ РФ на территории Украины, являются достаточно сложными и затягиваются не по вине украинской стороны. По словам главы государства, переговоры касаются четырех вопросов пребывания ЧФ РФ в Севастополе. Первое – это инвентаризация земельных участков, которые временно используются ЧФ РФ. «Есть много свидетельств того, что без разрешения украинской стороны там происходят не только административные застройки, даже частные застройки», – отметил Президент.

Второй актуальный вопрос переговоров – рациональное использование активов, которые отведены к российской военной базе. «Мы с Президентом РФ договорились о том, что в рамках нашей двусторонней комиссии будет проведена инвентаризация недвижимого имущества с точки зрения его соответствия реестру и эффективного использования», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Украинская сторона владеет информацией о том, что много объектов находятся в субаренде или в двойной или другой аренде», – добавил Президент.

Третий вопрос, по словам главы государства, «наведение порядка в радиочастотах, которые на сегодняшний день используются ЧФ, но являются активами Украины».

Четвертая позиция – навигация. Здесь, по словам В.ЮЩЕНКО, речь идет о более чем 130 объектах малой навигации, размещенных по всему побережью Крымского полуострова, статус которых на сегодняшний день окончательно не определен.

«Цель – не торпедировать кого-то, а цель стоит ясная и четкая: деятельность ЧФ на территории военно-морской базы должна осуществляться в четком соответствии с духом и буквой заключенного соглашения», – сказал Президент Украины.

Справка. Вчера, 11 августа, российское информагентство «Новости» со ссылкой на источника в Службе безопасности Украины в городе Севастополе распространило информацию, что, якобы, «по прямому указанию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО правоохранительные органы города Севастополя и налоговая полиция получили задание проверить финансовые операции Черноморского флота России, а также уплату услуг коммунальных служб».

«В случае каких-либо замечаний причалы, на которых базируются корабли, должны быть отключены от электроэнергии и водоснабжения, сказал источник», – говорилось в сообщении РИА «Новости».

Также российское агентство сообщало, что украинской стороной взяты на учет закупки продовольствия Черноморским флотом, а Управление МВД, ГАИ и Служба безопасности “по указанию ЮЩЕНКО проверят законность пребывания в городе и наличие прописки в моряков-черноморцев, а также документов на владение недвижимостью”.

"В соответствии с законом Украины, практически никто из них не имеет постоянной прописки или каких-либо других документов, подтверждающих законность их пребывания в городе Севастополе. Меры пресечения к черноморцам будут самыми жесткими, вплоть до выдворения из страны", - цитировало РИА “Новости” свой источник в СБУ.

В то же время агентство отмечало, что еще не получило комментарий этой информации от Секретариата Президента Украины и Черноморского флота России.