Военный эксперт дает оценку состояния грузинской армии

Грузия с точки зрения военно-стратегического аспекта проиграла в конфликте с Россией.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН эксперт Центра политического анализа “Стратигема” Дмитрий ТИМЧУК.

В частности, говоря о военном потенциале Грузии, Д.ТИМЧУК отметил, что за последние несколько лет Вооруженные силы Грузии получили значительное развитие. “Если раньше это были фактически “недисциплинированные бандформирования”, с низким морально-психологическим состоянием, плохо вооруженные и обученные, то в последнее время государство кардинально пересмотрело свою военную политику, почти в 30 раз увеличила оборонный бюджет и привлекла к подготовке войск американских военных специалистов. В связи с этим Тбилиси считает свои вооруженные силы наиболее боеспособными в регионе”, - подчеркнул Д.ТИМЧУК.

По его словам, первые дни эскалации конфликта показали, что грузинские пехотные бригады действовали так, как их этому учили американские инструкторы. Но, по мнению Д.ТИМЧУКА, здесь сказались и определенные недостатки: грузины хорошо подготовлены к выполнению задач в составе международных коалиционных сил, которые присутствуют, например, в Ираке и Афганистане. “В связи с этим грузины имеют определенную военную специализацию, но неспособны эффективно действовать без внешнего обеспечения и помощи. У них еще не создана комплексная, замкнутая, самодостаточная система применения вооруженных сил и обеспечения обороны страны. Также символической является роль и возможности грузинской военной авиации, которая представлена незначительным количеством самолетов. Учитывая это, грузинским войскам сложно противостоять регулярным вооруженным силам”, - сказал эксперт.

Но, как отметил Д.ТИМЧУК, даже в такой ситуации заслуживает уважения эффективность действий грузинской противовоздушной обороны, которая смогла сбить несколько российских самолетов. Вместе с тем грузины не защитили стратегические объекты и даже свою столицу, пригородные районы которой подверглись бомбардировкам.

“Последнее развитие ситуации также свидетельствует, что грузинское военное командование не утратило управления войсками, что является самым главным. Однако следует отметить, что задействованные в начале конфликта наиболее подготовленные грузинские воинские подразделения на сегодняшний день понесли потери и будут заменены резервистами, боевая выучка которых, как правило, является намного ниже”, - сказал эксперт.

В то же время Д.ТИМЧУК также определил немало недостатков в организации ведения боевых действий россиян. “Создается впечатление об определенной беспомощности их стратегической разведки. Например, сегодня они наносят бомбовые удары по целям, которые были известны по состоянию на мирное время. Это, в первую очередь, инфраструктура военных баз, где дислоцируются бригады Вооруженных сил Грузии. Но с началом боевых действий войска покинули эти территории, передислоцировались в районы сосредоточения военного времени, и российская военная авиация сбрасывала бомбы фактически на пустые казармы”, - отметил эксперт.

Следовательно, по мнению Д.ТИМЧУКА, “с точки зрения военно-стратегического аспекта, Грузия проиграла в этом конфликте. Противостоять военному могуществу России она, конечно, не в состоянии”.

Таким образом, эксперт рассматривает два варианта дальнейшего развития событий. Первый: Россия продолжит “защищать интересы своих граждан” в Южной Осетии и Абхазии и увеличит военное присутствие в регионе в виде “миротворческих” сил. Второй вариант связан с активизацией внимания и конкретных действий и решений относительно этой ситуации со стороны мирового содружества, ведущих международных организаций в частности.

“Но позиция ООН по этому вопросу даже не сформирована. Вероятность ввода в зону конфликта миротворческого контингента под эгидой Объединенных Наций также является мизерной. Хотя для Грузии это является оптимальным вариантом. В свою очередь для России выгодна нестабильность ситуации на Кавказе, и она будет ее поддерживать”, - считает Д.ТИМЧУК.

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