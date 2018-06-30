Украина должна посмотреть на Грузию и отбросить иллюзии относительно своей безопасности...

Грузино-осетинский конфликт поставлен на паузу, обе стороны находятся в ожидании. Михаил Саакашвили подписал соглашение о прекращении огня. Впрочем соглашение о неприменении оружия существовало и до 7 августа. Но уже 8 августа в зоне конфликта шли полномасштабной боевые действия. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и эскалации конфликта. Потеряла ли Грузия Южную Осетию и Абхазию? Кто побеждает в этой войне? Каковы шансы России сохранить свое влияние на регион? Каковы шансы Грузии восстановить свою территориальную целостность? Эта трехдневная война, что это было: ошибка Саакашвили, или грандиозная российская провокация против Грузии? И, в конечном итоге, не станет ли этот конфликт дестабилизирующим фактором для Украины? Об этом УНИАН спросил экспертов. НИКТО НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО РОССИЯ НЕ ЗАХОЧЕТ ТАКИМ СПОСОБОМ РЕШИТЬ СВОИ ВОПРОСЫ В КРЫМУ Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения “Defense Express” Михаил Самусь: Чтобы определить победителей в конфликте, оценить его состояние и последствия необходимо знать настоящую цель, которую преследовало грузинское руководство, начиная военную операцию в Южной Осетии. Это может быть возобновление территориальной целостности страны, а также изменение формата проведения миротворческой операции, выведение российских миротворцев и замена их международным контингентом. Именно последнего, я считаю, грузинское руководство достигло. Также Грузия смогла реализовать важные военно-политические цели. Она, фактически, спровоцировала Российскую Федерацию открыто начать агрессию против независимого, признанного в мире государства, в том числе и самой Россией. Ведь Южная Осетия и Абхазия являются грузинской территорией, это - государство Грузия! Россия впервые выступила агрессором против бывшей советской республики.

В связи с этим, что это может значить для Украины? Она должна отбросить все иллюзии относительно эффективности той системы безопасности, которая сегодня существует. Ведь у нас всегда считалось, что угрозы прямой военной агрессии для Украины не существует. Якобы государство находится в окружении дружественных, мирных соседей, которые не имеют никаких агрессивных интересов относительно Украины. Считаю, если Россия предприняла такой шаг относительно Грузии, Украина не может больше считать себя в безопасности: никто не может гарантировать, что Россия не захочет таким способом решить свои вопросы, например, в Крыму. Нашему государству сегодня необходимо осознать, что его нейтральный статус фактически уничтожен событиями вокруг грузино-осетинского, грузино-абхазского конфликтов. Нам необходимо четко определить: или мы с Россией, или с НАТО. Нейтралитет будет означать для Украины состояние перманентной опасности. А ее будущее будет зависеть от желаний и интересов России.

И здесь новую актуальность приобретает аспект пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, корабли которого, фактически, принимают участие в боевых действиях против третьего государства. Это противоречит всем нормам международного права, и механизм этого в украинско-российском договоре о базировании ЧФ не прописан. Учитывая это, можно считать, что Украина способствует России в ее агрессии и сама вступает в конфликт. Здесь нужно жестко заявить: пусть Россия выводит свой флот на свою территорию и уже с нее посылает корабли для участия в боевых действиях.

Конечно, сравнивать военные мощности России – с ее вооруженными силами в миллион личного состава и ядерным потенциалом – и Грузии не совсем корректно, в частности, учитывая теорию военного искусства. Но здесь можно говорить о том, насколько эффективно РФ сможет его использовать в горной местности, где ведутся боевые действия? Ведь территориально-географический фактор никоим образом не способствует традиционному применению войск, к которым привыкли и готовились российские военные. В таких условиях Россия прибегает к нанесению ракетно-артиллерийских ударов, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, и воздушных бомбардировок. Возможности применения наземных сил здесь являются ограниченными, и в этом заключается слабость российской стороны.

Подводя итоги сегодняшнего развития событий, хочу опять вернуться к целям, которые ставят перед собой участники конфликта. Если Грузия своими действиями пыталась привлечь внимание мирового содружества к ситуации вокруг Южной Осетии и Абхазии, ООН, НАТО, ОБСЕ и ЕС, то она такое задание выполнила. Если же грузинское руководство продолжит восстанавливать территориальную целостность страны военными методами и средствами, то здесь оно уже встретилось со значительным трудностями и проблемами, ведь противостоять россиянам и проводить последующую наземную операцию очень сложно.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРУЗИНСКИХ ПВО ЗАСЛУЖИВАЕТ УВАЖЕНИЯ... Эксперт Центра политического анализа “Стратигема” Дмитрий Тимчук:

За время, прошедшее с июля 2004 года, когда грузинские войска претерпели поражение в Южной Осетии, сегодняшние вооруженные силы Грузии получили значительное развитие. Если тогда это были фактически “недисциплинированные бандформирования”, с низким морально-психологическим состоянием, плохо вооруженные и обученные, то за эти четыре года государство кардинально пересмотрело свою военную политику, почти в 30 раз увеличило оборонный бюджет и привлекло к подготовке войск американских военных специалистов. В связи с этим, Тбилиси считает свои вооруженные силы наиболее боеспособными в регионе.

И первые дни эскалации конфликта показали, что грузинские пехотные бригады действовали так, как их этому учили американские инструкторы. Но здесь и сказались определенные недостатки: грузины хорошо подготовлены к выполнению заданий в составе международных коалиционных сил, которые присутствуют, например, в Ираке и Афганистане. В связи с этим, грузины имеют определенную военную специализацию, но не в состоянии эффективно действовать без внешнего обеспечения и помощи. У них еще не создана комплексная, замкнутая, самодостаточная система применения вооруженных сил и обеспечения обороны страны. Также символической является роль и возможности грузинской военной авиации, которая представлена незначительным количеством самолетов. Учитывая это, грузинским войскам сложно противостоять регулярным вооруженным силам.

Но даже при такой ситуации заслуживает уважения эффективность действий грузинской противовоздушной обороны, которая смогла сбить несколько российских самолетов. Вместе с этим, грузины не защитили стратегические объекты и даже свою столицу, пригородные районы которой испытали бомбардировки.

Последнее развитие ситуации также засвидетельствовало, что грузинское военное командование не потеряло управления войсками, что является самым главным. Однако следует заметить, что задействованные в начале конфликта наиболее подготовленные грузинские воинские подразделения на сегодня понесли потери и будут заменены резервистами, боевая выучка которых, обычно намного ниже.

В действиях россиян также можно найти много недостатков. Создается впечатление об определенной беспомощности их стратегической разведки. Например, сегодня они наносят бомбовые удары по целям, которые были известны по состоянию на мирное время. Это, в первую очередь, инфраструктура военных баз, где дислоцируются бригады ВС Грузии. Но с началом боевых действий войска оставили эти территории, передислоцировались в районы сосредоточения военного времени, и российская военная авиация сбрасывала бомбы, фактически, на пустые казармы.

Понятно, что учитывая военно-стратегический аспект, Грузия проиграла в этом конфликте. Противостоять военному могуществу России она, конечно, не в состоянии. Потому сегодня возможны два варианта последующего развития событий. Первый: Россия продолжит “защищать интересы своих граждан” в Южной Осетии и Абхазии и увеличит военное присутствие в регионе в виде “миротворческих” сил. Второй вариант связан с активизацией внимания и конкретных действий и решений относительно этой ситуации со стороны мирового содружества, ведущих международных организаций, в частности. Но позиция ООН относительно этого даже не сформирована. Вероятность введения в зону конфликта миротворческого контингента под эгидой Объединенных Наций также является мизерной. Но для Грузии на сегодня это является оптимальным вариантом.

В свою очередь, для России выгодна нестабильность ситуации на Кавказе, и она будет ее поддерживать.

ВО ВСЕМ ЭТОМ ВИНОВАТАЯ БЕЗУМНАЯ ПОЛИТИКА СААКАШВИЛИ... Георгий Хаиндрава, грузинский оппозиционер:

Путин – захватчик и агрессор. Это человек, для которого жизни сотен и тысяч людей ничего не стоят. И это он прекрасно доказал в Чечне. Территориальная целостность Грузии будет восстановлена, это не Путину решать, это будет решать Грузия. Пусть он не рассчитывает на то, что это станет вопросом его компетенции. Что касается ситуации, то она действительно сложная. Из-за безответственной и даже преступной политики Саакашвили относительно собственной страны. Страна оккупирована российскими захватчиками. Идет бомбардировка грузинских городов, идет введение войск на территорию Грузии. Сегодня уже войска введены, а российские генералы командуют на территории Грузии, бомбардируют города и объекты. Идут беспощадные бомбардировки Гори и Верхней Абхазии. Во всем этом виновата (я сейчас не говорю о таких кровопийцах, как Путин) безумная политика Саакашвили. Наступил период, когда наши друзья на Западе, на Востоке, на Юге должны понять, что Грузия это одно, а Саакашвили - это совсем другое. И поддерживать нам следует грузинский народ, а не режим Саакашвили, который безумием довел Грузию до катастрофы. Потому что всем было понятно, что страна, которая девять веков подряд является агрессором, армия которой равняла с землей Афганистан, Чечню, Чехословакию и Венгрию, ни перед чем не остановится. И когда ты понимаешь, что рядом такой агрессивный сосед, который на протяжении месяца регулярно в десяти километрах от грузинской границы проводит учения 58-й российской армии, в ходе которой моделируется оккупация грузинской части территории Картли (область Грузии, которая считается колыбелью ее государственности) и Цхинвальского региона как можно начать штурм Цхинвали? Начать его в день открытия олимпийских игр, не перекрыв Ракский тоннель, не создав военную инфраструктуру, не подготовив грузинское общество, и в три дня проиграть войну! Это – идиотизм. Конечно, контроль над Южной Осетией следует возвращать, но сценарий должен быть продуман, обсужден, подготовлен, не вопреки общественному мнению мирового сообщества. Кондолиза Райс месяц назад говорила Саакашвили: ни в коем случае не вязываться в военный конфликт, ни в коем случае. Но когда человек думает лишь о себе, когда перестает нормально мыслить, то страдает вся Грузия. Грузия не отдаст свои территории и агрессор получит то, что заслуживает, я в этом не сомневаюсь, – грузинский народ умеет защищать себя. Но наши славные воины, десятками ложатся на российские танки только из-за того, что такие люди стоят во главе Грузии.

ТЕ, КТО ГОВОРИТ О ГЕНОЦИДЕ, ПОДВЕРГАЮТ ГЕНОЦИДУ И ОСЕТИН И ГРУЗИН Елена Тевдорадзе, заместитель министра Грузии по реинтеграции:

Идет война, и говорить ни о чем, кроме спасения жизни людей мы не можем. Тяжело делать анализ, но Грузия никогда не смирится с потерей своих территорий. Нам следует противостоять колоссальной армии России, которая бомбит наши города, Тбилиси, Зугдиди, Аджарию, не осталось ни одной местности где бы они не бомбили нас. Наше главное беспокойство - принять беженцев. Мы постоянно принимаем беженцев из всех разбомбленных районов. И думаем лишь о том, как сократить потери.

Наш дух не сломлен, народ не капитулирует. Никакого сценария войны у грузинской власти не было. Все события начались до 7 августа, грузинские села обстреливались осетинскими боевиками из Цхинвали. Еще к началу действий, 7 августа я сама вместе с министром была в Цхинвали и мы предложили сесть за стол переговоров с осетинской стороной при участии российских миротворцев. Мы ожидали несколько часов и никто не пришел на переговоры. Вспомните заявление нашего президента, который сказал, что мы прекращаем обстрел, ожидая переговоров. Это российская авиация бомбардировала Цхинвали, наши города и села. Более того, уже 7 августа Цхинвали было почти мертво, что свидетельствует: российская власть готовилась к войне, людей оттуда вывозили. А грузинское население оставалось в селах.

Нас всех здесь меньше трех миллионов, а они завели сюда шесть тысяч своих военных. Те, кто говорит о геноциде, подвергают геноциду и осетин и грузин. И пусть у нас есть хорошая армия, но Российская армия численно будет преобладать. Нас заставили использовать оружие, потому что мы просто вынуждены были защищать грузинские села. Я не имею сомнений, что Россия со всей ненавистью хочет разбомбить обновление, демократию, наш внешний курс и наше желание быть самостоятельным государством. На заседании ООН, было заявлено, что министр внешних дел России Лавров разговаривал с Кондолизой Райс и заявил: пусть уйдет Саакашвили и мы прекратим бомбардировки. Это было сказано откровенно. Россия не защищает Осетию, она же сама ее бомбила. Она защищает свою возможность осуществлять на нее влияние.

Опрашивали: Андрей Лавренюк, Маша Мищенко