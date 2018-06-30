Кавказский кризис: уроки для Украины

Кризис на Кавказе не просто стал активной фазой противостояния между Россией и Грузией на территории Южной Осетии. Он дает основания полагать, что в ближайшее время на карте Европы могут произойти серьезные изменения, и Украине стоит быть к ним готовой как на дипломатическом фронте, так и во внутриполитических аспектах.

Дипломатические особенности

С формальной точки зрения и Грузия, и Россия являются стратегическими партнерами Украины. Более того – корабли российского Черноморского флота, выдвинувшиеся к грузинским морским границам, действуют со своей базы в украинском Севастополе. Украина (видимо, на правах доброго друга) попыталась обратиться к России с призывом вывести войска из Южной Осетии, но в ответ получила обвинение в подталкивании Грузии к этническим чисткам. Обвинение – выверенное и жесткое, основанное на надуманных обвинениях, но имеющее широкий резонанс. Российскому обывателю на фоне кадров кровопролитных боевых действий трудно объяснить, что проданное Грузии украинское оружие было поставлено туда на законных основаниях: никаких санкций к правительству Саакашвили международное сообщество не применяло. К тому же очень непросто найти отличия между попыткой вернуть Южную Осетию под власть Тбилиси с недавним «наведением конституционного порядка» в Чечне.

Куда интереснее выглядит аргументация российского военного вмешательства из уст руководства РФ. Премьер Владимир Путин назвал абсолютно законным вмешательство подразделений 58-й армии в боевые действия, аргументировав его миротворческими функциями российских военных, взявших под защиту Южную Осетию. О «принуждении к миру» рассказал и президент Дмитрий Медведев, словно собезьянничав американские объяснения о наведении порядка в Ираке. Нашло в Москве официальную версию также распространение российских паспортов среди подавляющего большинства жителей Южной Осетии: по словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, они получили их как бывшие граждане СССР, правопреемницей которого стала Россия. Наверное, в контексте военного присутствия России в Крыму официальному Киеву не лишним будет выяснить, сколько тамошних жителей получили книжицу с двуглавым орлом.

По всей видимости, давно ожидавшаяся реакция России на провозглашение независимости Косово состоялась. Кремль ответил нелинейно, размашисто, манипулируя различными инструментами – от наступательной позиции в Совете Безопасности ООН до масштабного использования вооруженных сил.

При этом российские подразделения не собираются покидать территорию Южной Осетии, а Владимир Путин пообещал выделить 10 миллиардов рублей для восстановления разрушенного Цхинвали.

Направление Виктором Ющенко в Тбилиси в качестве своего спецпредставителя замминистра иностранных дел Константина Елисеева, а вслед за ним – и самого Владимира Огрызко, вряд ли позволят рассчитывать на получение официальным Киевом лавров миротворца. Да и будущие газовые переговоры между Москвой и Киевом значительно ограничивают пространство для маневра нашего МИДа. Куда эффективнее было бы участие украинских дипломатов в составе миссии ОБСЕ, а не попытка занять несоизмеримую с реальным влиянием позицию.

Сегодня понятно, что независимо от того, чем закончатся боевые действия в Южной Осетии, Грузия попытается получить гарантии скорейшего вхождения в НАТО. Ее лидеры приложат для этого максимум усилий, заодно прокладывая путь в Альянс Украине. Правда, боевые действия заметно усложняют перспективу присоединения к ПДЧ: НАТО не заинтересовано в приеме государств, конфликтующих с соседями. Показательно, что при всей неоднозначности действий Михаила Саакашвили (в Цхинвали в результате боевых действий погибли сотни мирных жителей) вокруг грузинского президента сплотились даже его политические противники. Подобная консолидация украинской элиты вокруг Виктора Ющенко (Юлии Тимошенко, Виктора Януковича) выглядит сегодня невероятной. Максимум, на который может рассчитывать президент – активизация контактов внутри ГУАМ, который за десять лет существования так и не превратился в реальную альтернативу СНГ.

Поскольку корабли ЧФ России фактически осуществляют морскую блокаду Грузии, Украине предстоит нелегкий разговор с Кремлем относительно будущего пребывания Черноморского флота. Наивно рассчитывать, что ЧФ покинет крымские порты до 2017 года, но попытаться обозначить его пребывание цивилизованными рамками необходимо.

Внутриполитические уроки

О неспособности «государственной элиты» Украины к консолидации сказано выше. По всей видимости, нашу страну ожидают и серьезные бюджетные потрясения – очередной виток роста ассигнований на вооружение. События на Кавказе доказали, что стране необходима мобильная и боеспособная армия, которая может выполнять разнообразные задачи. Независимо от температуры отношений с НАТО, Украине понадобится реальная военная реформа, и понимание этого может привести к замене Юрия Еханурова на посту министра обороны профессиональным военным прозападной ориентации.

Очевидно, на повестке дня – формирование группы профессиональных переговорщиков, способных вести диалоги по нескольким направлением. Одно из них – цена газа для Украины и стоимость его транзита по украинской территории. Второе – перспективы освоения черноморского шельфа международными энергетическими компаниями. Третье – активизация нашей страны в качестве государства-транзитера. К сожалению, наличие достаточного количества обладающих государственным мышлением и способных к внятному диалогу чиновников вызывает сомнение. Важный момент: официальному Киеву не стоит излишне полагаться на помощь Вашингтона, который, к примеру, не внял призывам Тбилиси о более конкретной помощи, хотя Михаила Саакашвили и называли проводником американской политики на Кавказе.

Еще не остров

Безусловно, «порадовали» предположения Леонида Грача. Лидер крымских коммунистов не только пообещал исход Крыма из Украины в случае вступления нашей страны в НАТО, но и не исключил повторения на полуострове южноосетинского сценария. Из этого кликушества необходимо извлечь пользу: Украине нужно пересмотреть свою крымскую политику. Если говорить точнее: сформировать ее, поскольку позиции официального Киева на полуострове становятся слабее день ото дня.

Автономная Республика Крым и в Москве воспринимается как «слабое звено» украинской государственности, зачастую выступая в роли трибуны для антиукраинских заявлений московских политиков. Впредь на них необходимо реагировать максимально жестко. Жесткие отповеди сомнениям в принадлежности Крыма Украине необходимо сочетать с серьезными экономическими преобразованиями на полуострове. Центральной власти необходимо не только развивать его инфраструктуру, навести порядок с использованием земли, но и допустить в Крым представителей крупного западного туристического бизнеса. Советские учебники общественных наук не даром писали о способности западного капитала защищать свои интересы – ее Украине предстоит использовать в собственных интересах.

Эффективная политика в отношении Крыма становится для украинской власти залогом того, что южноосетинский сценарий не повторится в Украине. Впрочем, Виктору Ющенко и другим политикам стоит снять розовые очки относительно степени своего влияния на события и позаботиться о создании эффективной системы безопасности. Вкупе с созданием современных боеспособных подразделений Вооруженных Сил это будет залогом сохранения суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Евгений Магда