Кавказский кризис: уроки для Украины
Грузия попытается получить гарантии скорейшего вхождения в НАТО… Ее лидеры приложат для этого максимум усилий, заодно прокладывая путь в Альянс Украине…
Кризис на Кавказе не просто стал активной фазой противостояния между Россией и Грузией на территории Южной Осетии. Он дает основания полагать, что в ближайшее время на карте Европы могут произойти серьезные изменения, и Украине стоит быть к ним готовой как на дипломатическом фронте, так и во внутриполитических аспектах.
Дипломатические особенности
С формальной точки зрения и Грузия, и Россия являются стратегическими партнерами Украины. Более того – корабли российского Черноморского флота, выдвинувшиеся к грузинским морским границам, действуют со своей базы в украинском Севастополе. Украина (видимо, на правах доброго друга) попыталась обратиться к России с призывом вывести войска из Южной Осетии, но в ответ получила обвинение в подталкивании Грузии к этническим чисткам. Обвинение – выверенное и жесткое, основанное на надуманных обвинениях, но имеющее широкий резонанс. Российскому обывателю на фоне кадров кровопролитных боевых действий трудно объяснить, что проданное Грузии украинское оружие было поставлено туда на законных основаниях: никаких санкций к правительству Саакашвили международное сообщество не применяло. К тому же очень непросто найти отличия между попыткой вернуть Южную Осетию под власть Тбилиси с недавним «наведением конституционного порядка» в Чечне.
|Владимир Путин
По всей видимости, давно ожидавшаяся реакция России на провозглашение независимости Косово состоялась. Кремль ответил нелинейно, размашисто, манипулируя различными инструментами – от наступательной позиции в Совете Безопасности ООН до масштабного использования вооруженных сил.
При этом российские подразделения не собираются покидать территорию Южной Осетии, а Владимир Путин пообещал выделить 10 миллиардов рублей для восстановления разрушенного Цхинвали.
Направление Виктором Ющенко в Тбилиси в качестве своего спецпредставителя замминистра иностранных дел Константина Елисеева, а вслед за ним – и самого Владимира Огрызко, вряд ли позволят рассчитывать на получение официальным Киевом лавров миротворца. Да и будущие газовые переговоры между Москвой и Киевом значительно ограничивают пространство для маневра нашего МИДа. Куда эффективнее было бы участие украинских дипломатов в составе миссии ОБСЕ, а не попытка занять несоизмеримую с реальным влиянием позицию.
|Михаил Саакашвили
Поскольку корабли ЧФ России фактически осуществляют морскую блокаду Грузии, Украине предстоит нелегкий разговор с Кремлем относительно будущего пребывания Черноморского флота. Наивно рассчитывать, что ЧФ покинет крымские порты до 2017 года, но попытаться обозначить его пребывание цивилизованными рамками необходимо.
Внутриполитические уроки
|Юрий ЕХАНУРОВ
Очевидно, на повестке дня – формирование группы профессиональных переговорщиков, способных вести диалоги по нескольким направлением. Одно из них – цена газа для Украины и стоимость его транзита по украинской территории. Второе – перспективы освоения черноморского шельфа международными энергетическими компаниями. Третье – активизация нашей страны в качестве государства-транзитера. К сожалению, наличие достаточного количества обладающих государственным мышлением и способных к внятному диалогу чиновников вызывает сомнение. Важный момент: официальному Киеву не стоит излишне полагаться на помощь Вашингтона, который, к примеру, не внял призывам Тбилиси о более конкретной помощи, хотя Михаила Саакашвили и называли проводником американской политики на Кавказе.
Еще не остров
|Леонид Грач
Автономная Республика Крым и в Москве воспринимается как «слабое звено» украинской государственности, зачастую выступая в роли трибуны для антиукраинских заявлений московских политиков. Впредь на них необходимо реагировать максимально жестко. Жесткие отповеди сомнениям в принадлежности Крыма Украине необходимо сочетать с серьезными экономическими преобразованиями на полуострове. Центральной власти необходимо не только развивать его инфраструктуру, навести порядок с использованием земли, но и допустить в Крым представителей крупного западного туристического бизнеса. Советские учебники общественных наук не даром писали о способности западного капитала защищать свои интересы – ее Украине предстоит использовать в собственных интересах.
Эффективная политика в отношении Крыма становится для украинской власти залогом того, что южноосетинский сценарий не повторится в Украине. Впрочем, Виктору Ющенко и другим политикам стоит снять розовые очки относительно степени своего влияния на события и позаботиться о создании эффективной системы безопасности. Вкупе с созданием современных боеспособных подразделений Вооруженных Сил это будет залогом сохранения суверенитета и территориальной целостности нашей страны.
Евгений Магда