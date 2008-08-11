Яценюк хочет отстранить военных от грузинского конфликта
Спикер знает, как это прекратить?
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК призывал спикера грузинского парламента Давида БАКРАДЗЕ, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергея МИРОНОВА и спикера Государственной Думы России Бориса ГРЫЗЛОВА приложить все усилия для прекращению боевых действий в зоне конфликта на Кавказе.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь председателя Верховной Рады Украины, об этом шла речь во время консультаций А.ЯЦЕНЮКА со своими коллегами в режиме телефонных разговоров. Главной темой обсуждения стала ситуация, сложившаяся в зоне грузино-южноосетинского конфликта.
В рамках проведения консультаций А.ЯЦЕНЮК призвал своих собеседников сделать все возможное, чтобы немедленно прекратить боевые действия и начать мирные переговоры с целью перевода разрешения конфликта в мирное русло.
«Люди в военной форме должны быть отстранены от влияния на конфликт, а его решение должно находиться исключительно в руках дипломатов и международных организаций», - сказал глава украинского парламента.
В то же время в телефонных разговорах он выразил обеспокоенность тем, что ситуация в Южной Осетии является далеко не локальным двусторонним военным конфликтом, а в первую очередь является еще одной серьезной угрозой для всей глобальной безопасности в мире.
«Мы больше не можем называть этот конфликт замороженным. Это конфликт, в котором пылают дома, бомбардируют мирное население, подрываются экономические фундаменты развития региона и проливается кровь. Это необходимо немедленно прекратить», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.
Консультации председателя Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮКА со спикером парламента Грузии Д.БАКРАДЗЕ, председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергеем МИРОНОВЫМ и спикером Госдумы России Борисом ГРЫЗЛОВИМ были конструктивными и проходили в атмосфере взаимопонимания.
Также в понедельник руководитель украинского парламента планирует провести телефонную беседу с министром иностранных дел РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ.