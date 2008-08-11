Яценюк хочет отстранить военных от грузинского конфликта

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК призывал спикера грузинского парламента Давида БАКРАДЗЕ, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергея МИРОНОВА и спикера Государственной Думы России Бориса ГРЫЗЛОВА приложить все усилия для прекращению боевых действий в зоне конфликта на Кавказе.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь председателя Верховной Рады Украины, об этом шла речь во время консультаций А.ЯЦЕНЮКА со своими коллегами в режиме телефонных разговоров. Главной темой обсуждения стала ситуация, сложившаяся в зоне грузино-южноосетинского конфликта.

В рамках проведения консультаций А.ЯЦЕНЮК призвал своих собеседников сделать все возможное, чтобы немедленно прекратить боевые действия и начать мирные переговоры с целью перевода разрешения конфликта в мирное русло.

«Люди в военной форме должны быть отстранены от влияния на конфликт, а его решение должно находиться исключительно в руках дипломатов и международных организаций», - сказал глава украинского парламента.

В то же время в телефонных разговорах он выразил обеспокоенность тем, что ситуация в Южной Осетии является далеко не локальным двусторонним военным конфликтом, а в первую очередь является еще одной серьезной угрозой для всей глобальной безопасности в мире.

«Мы больше не можем называть этот конфликт замороженным. Это конфликт, в котором пылают дома, бомбардируют мирное население, подрываются экономические фундаменты развития региона и проливается кровь. Это необходимо немедленно прекратить», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Консультации председателя Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮКА со спикером парламента Грузии Д.БАКРАДЗЕ, председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергеем МИРОНОВЫМ и спикером Госдумы России Борисом ГРЫЗЛОВИМ были конструктивными и проходили в атмосфере взаимопонимания.

Также в понедельник руководитель украинского парламента планирует провести телефонную беседу с министром иностранных дел РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ.